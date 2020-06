Khám phá kỷ nguyên camera từ iPhone 4 đến iPhone 12

Một trong những điều mà người dùng iPhone thích thú ở sản phẩm chính là chúng có khả năng chụp các bức ảnh đẹp. Apple sử dụng công nghệ hàng đầu để đảm bảo rằng các camera trong iPhone chỉ tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Hiện tại, người dùng các thiết bị iPhone mới nhất có thể chụp ảnh và quay video với chất lượng 4K, cũng như khai thác một loạt các công cụ và ứng dụng phần mềm để tạo ra những bức ảnh chuyên nghiệp.

Nhưng để đạt đến điều này, sự phát triển của camera trên iPhone đã mất một thời gian dài. Nó đã phát triển qua từng thế hệ, thêm nhiều megapixel, nhiều cảm biến hơn, học máy được cải thiện và những thứ như ổn định hình ảnh quang học được đưa vào. Hãy xem qua sự thay đổi trên camera iPhone trong những năm qua.

Sự phát triển của máy ảnh smartphone

Máy ảnh luôn là một phần quan trọng của điện thoại, nhưng phải đến giữa những năm 2000, mọi thứ mới thực sự bắt đầu nóng lên nhờ sự phát triển quan trọng với chipset và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh. Những cải tiến ở cấp độ silicon cộng với những thay đổi lớn đối với chức năng của điện thoại và sự ra đời của máy ảnh hiệu suất cao đã thúc đẩy sự phát triển.

Trong những năm qua, chúng ta thấy máy ảnh kép, ba hoặc thậm chí bốn… trên smartphone chính là nhờ các chip mạnh mẽ có trong điện thoại. Chẳng hạn như Snapdragon 865 mới nhất của Qualcomm có vô số khả năng được thiết kế dành riêng cho chụp ảnh. Sự đổi mới không bị chậm lại, và vào năm 2021, chúng ta sẽ thấy sự phát triển hơn nữa của máy ảnh điện thoại.

Mặc dù iPhone 12 sẽ ra mắt vào cuối năm nay nhưng có thể đây là sản phẩm đầu tiên ra mắt với chip quy trình hiện đại mới (5nm) là A14 Bionic. Đó là chip cực kỳ mạnh mẽ, đến mức nhiều người mong đợi sẽ có một chip tương tự trên MacBook chạy ARM đầu tiên mà Apple ra mắt vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm sau.

Bức tranh camera từ iPhone 4 đến iPhone 12

- iPhone 4/4s: chúng có cùng camera trước nhưng khác phía sau. Trong khi iPhone 4 có camera 5 MP ở mặt sau và có thể quay video tối đa 720p thì iPhone 4s có camera 5 MP ở mặt sau và quay video tối đa 1080p.

- iPhone 5/5c/5s: Với loạt iPhone 5, Apple đã giới thiệu camera trước 1,2 MP trong khi vẫn giữ lại camera 8 MP ở mặt sau như iPhone 4S trước đó.

- iPhone 6/6 Plus: Camera trong iPhone 6 và 6 Plus giống như các mẫu iPhone 5 khi đi kèm camera trước 1,2 MP và camera sau 8 MP.

- iPhone 6s/6s Plus: Được trang bị camera trước 5 MP nâng cấp và camera sau 12,2 MP hỗ trợ quay video 4K ở chất lượng 2160p.

- iPhone SE (2016): Camera của iPhone SE là sự pha trộn giữa camera của iPhone 6 và iPhone 6s, bao gồm camera 1,2 MP ở mặt trước và 12,2 MP ở phía sau.

- iPhone 7/7 Plus: Bộ đôi này đã đi kèm camera 7 MP mới mẻ cho camera trước. Trong khi iPhone 7 có camera đơn 12,2 MP phía sau thì iPhone 7 Plus có camera kép 12,2 MP, bao gồm ống kính góc rộng và tele.

- iPhone 8/8 Plus: Giống như các mẫu iPhone 7, iPhone 8 và 8 Plus có cùng camera trước 7 MP. Trong khi iPhone 8 có camera đơn phía sau 12,2 MP thì iPhone 8 Plus ấn tượng hơn với camera kép 12,2 MP, gồm góc rộng và tele.

- iPhone X/XR/XS/XS Max: iPhone duy nhất trong dòng X khác biệt là iPhone XR với camera trước và sau tương ứng 7 MP và 12,2 MP. Những chiếc còn lại đi kèm với camera trước 7 MP và camera kép 12 MP ở mặt sau như iPhone 8 Plus.

- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max: Apple giới thiệu camera trước 12 MP vào các mẫu iPhone 11. Trong khi iPhone 11 có hai camera sau (rộng 12 MP và tele) thì iPhone 11 Pro và 11 Pro Max đều có ba camera sau với sự bổ sung là camera siêu rộng 12 MP.

- iPhone SE (2020): Sản phẩm đi kèm với camera trước 7 MP và camera sau 12 MP, tương tự như iPhone 7 và 8.

- iPhone 12: Mặc dù vẫn chưa được phát hành chính thức nhưng các báo cáo từ rò rỉ tiết lộ rằng iPhone 12 sẽ có 4 camera phía sau với ống kính rộng, siêu rộng và tele. Một máy quét LiDAR mới được đồn đại sẽ có mặt trên sản phẩm.