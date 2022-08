Khám phá "nghề" sơn máy bay: Công nghệ đặc biệt, dự báo thị trường đạt mốc khủng

Tìm hiểu công nghệ sơn máy bay

Vốn dĩ, máy bay phải chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, uốn cong, nhiệt độ, vì chúng cách mặt đất hàng dặm. Trong khi đó, còn có nhiều loại vật liệu và lớp hoàn thiện khác nhau được sử dụng để bảo vệ và mang lại vẻ ngoài mong muốn cho máy bay.

Sơn dùng cho máy bay là loại sơn đặc biệt chuyên dùng cho máy bay hàng không thương mại, cả mới và cũ. Các loại sơn khác nhau được sử dụng cho máy bay là sơn lót, tráng men, sơn mài, epoxy và các công thức hoàn thiện nhiều phần khác. Các loại sơn được sử dụng có độ bền cao, không dễ bị mòn, chịu được các điều kiện bất lợi.

Số lượng khách du lịch bằng máy bay ngày càng tăng đã dẫn đến việc tăng số chuyến đi của một chiếc máy bay. Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khoảng 4,3 tỷ hành khách hàng không được vận chuyển trong năm 2018, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ vào năm 2040. Sự gia tăng số lượng khách hàng không sẽ dẫn đến sự hao mòn gia tăng của máy bay, đến lượt nó, sẽ đẩy nhanh nhu cầu sơn máy bay trên thị trường trong giai đoạn dự báo. Sơn máy bay được sử dụng để bảo vệ cả bên trong và bên ngoài của máy bay.

Các hãng hàng không trên toàn thế giới đang đầu tư phần lớn vào việc mua sắm máy bay thế hệ mới, cùng với việc các công ty tăng chi tiêu vào việc sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thị trường sơn máy bay. Ảnh: @AFP.

Nội thất không tiếp xúc với điều kiện khắc nghiệt, nhưng sơn máy bay được sử dụng để bảo vệ chúng khỏi bị ăn mòn và hư hỏng. Trong khi đó, đối với các bề mặt tiếp xúc như bên ngoài, sơn máy bay được sử dụng để bảo vệ và tạo vẻ ngoài đẹp mắt. Máy bay cũng sử dụng sơn trang trí để tăng vẻ hấp dẫn về mặt hình thể của máy bay bằng cách sử dụng sơn để sơn logo và biểu tượng của công ty, dán đề can, số nhận dạng và chữ cái biểu trưng của máy bay. Việc sử dụng nhiều loại sơn máy bay dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường này trong những năm tới.

Ngoài ra, các hãng hàng không trên toàn thế giới đang đầu tư phần lớn vào việc mua sắm máy bay thế hệ mới, cùng với việc các công ty tăng chi tiêu vào việc sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thị trường sơn máy bay. Hơn nữa, những phát triển gần đây về các sản phẩm sơn và lớp phủ máy bay mới thân thiện với môi trường, có thể giảm trọng lượng và tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Đồng thời, lĩnh vực hàng không thương mại được ước tính sẽ chiếm thị phần đáng kể do máy bay thương mại được sử dụng cho các hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa. Sự tăng trưởng của lĩnh vực hàng không thương mại chủ yếu là do sự gia tăng của ngành du lịch trên toàn cầu, sự gia tăng số chuyến đi của máy bay sẽ dẫn đến việc lớp sơn của máy bay bị hỏng sớm, điều này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường sơn máy bay.

Trong đó, phân khúc sơn ngoại thất được dự đoán sẽ chiếm thị phần đáng kể do máy bay phải chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do quá trình hao mòn của máy bay diễn ra. Do đó, các loại sơn ngoại thất cần được thay đổi thường xuyên, điều này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Về mặt địa lý, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ chiếm thị phần thống trị do sự gia tăng của du lịch hàng không và việc mua sắm máy bay quân sự ngày càng tăng của các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ, dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này. Ngoài ra, để thu hút thêm hành khách đi máy bay, các hãng hàng không như China Eastern Airlines và Hainan Airlines, đang triển khai các chủ đề trang trí lạ mắt, dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về sơn máy bay trong thời gian dự báo.

Yếu tố tăng trưởng thị trường sơn máy bay

• Tăng số lượng du lịch hàng không

Sự gia tăng liên tục của số lượng khách du lịch hàng không do thu nhập khả dụng của người dân tăng, đô thị hóa nhanh chóng, thay đổi lối sống và du lịch chắc chắn sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường sơn máy bay trong giai đoạn dự báo. Ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng do sự sẵn có của vé máy bay giá rẻ và xu hướng chi tiêu của du khách trong các kỳ nghỉ và các chuyến du lịch ngày càng tăng. Theo báo cáo của Nhóm Ngân hàng Thế giới, lượng khách hàng không (trong nước và quốc tế) đạt 4,233 tỷ vào năm 2018 từ 2,628 tỷ năm 2010. Do đó, sự gia tăng du lịch sẽ thúc đẩy thị trường này trong giai đoạn dự báo.

• Sự gia tăng của hàng hóa hàng không và du lịch kinh doanh

Do sự toàn cầu hóa và thương mại quốc tế ngày càng tăng giữa các quốc gia, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đi lại liên quan đến kinh doanh đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Theo IATA, hàng hóa trị giá 6,8 nghìn tỷ USD được vận chuyển bằng đường hàng không mỗi năm, chiếm 35% thương mại quốc tế.

Vào tháng 4 năm 2021, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đã tăng 9% và dự kiến sẽ tăng trong vài năm tới. Do đó, sự gia tăng hàng hóa bằng đường hàng không sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường do máy bay sẽ phải thực hiện nhiều chuyến hơn, dẫn đến hao mòn thường xuyên, làm tăng nhu cầu về sơn máy bay trên thị trường.

Quy mô thị trường sơn máy bay, thị phần, cơ hội, tác động và xu hướng. Ảnh: @AFP.

Thị trường sơn máy bay được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,14% trong giai đoạn dự báo để đạt tổng quy mô thị trường là 5,393 tỷ USD vào năm 2026 từ mức 4,342 tỷ USD vào năm 2019.

Những hạn chế

• Chi phí cao

Chi phí liên quan đến việc thường xuyên sơn bên trong hoặc bên ngoài của máy bay là rất cao. Các hãng hàng không có thể không muốn thường xuyên đầu tư số tiền lớn để sơn lại máy bay. Hãng hàng không có thể tìm kiếm các giải pháp thay thế rẻ hơn, điều này có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

Tác động của COVID-19 đối với thị trường sơn máy bay

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng vừa phải đến sự tăng trưởng của thị trường sơn máy bay do các hoạt động du lịch tạm thời bị đình chỉ trên toàn cầu. Các cơ quan quản lý của một số quốc gia đã áp dụng lệnh cấm đi lại gây ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực hàng không thương mại.

Ngoài ra, việc ngừng sản xuất máy bay do không có sẵn lao động và nguyên liệu thô do gián đoạn chuỗi cung ứng càng cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Hơn nữa, các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế đã hạn chế hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, tác động tiêu cực đến tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, với việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại và các hoạt động thương mại trên toàn cầu, thị trường sơn máy bay dự kiến sẽ phục hồi trong vài năm tới.