Khám phá Phú Quốc với loạt sự kiện thể thao, nghệ thuật hấp dẫn tháng 11

Lịch sự kiện thể thao – văn hóa tại Khu phức hợp Phu Quoc Marina trong tháng 11/2022

Địa điểm: Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lễ hội biển Phu Quoc Marina Beach Fest 5 - "𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗮𝘃𝗲 - Sóng sắc màu"

Thời gian: 18 – 20/11/2022.

Fanpage: Phu Quoc Marina Beach Fest

Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Community Run

Thời gian: 19/11/2022.

Giải thi đấu 3 môn phối hợp BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc – Best In Me

Thời gian: 20/11/2022.

Fanpage: BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc