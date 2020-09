Có dịp tháp tùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh An Giang đến tận nơi thăm hỏi, động viên tặng quà cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 vùng ven biên mùa lũ, chúng tôi càng hiểu thêm những khó nhọc, thiệt thòi... đã và đang bủa vây lên mọi sinh hoạt của người lính. Trong ảnh là “doanh trại” của Tổ Công tác số 5, Đồn Biên phòng Nhơn Hội (huyện An Phú) đứng chân giữa đồng nước mênh mông.