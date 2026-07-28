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Thứ ba, ngày 28/07/2026 12:42 GMT+7

Khám sức khỏe chuyên sâu miễn phí cùng 24 chuyên gia đầu ngành Vinmec tại Khánh Hòa

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Thủy Tiên Thứ ba, ngày 28/07/2026 12:42 GMT+7
Ngày 4/8 tới đây, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang sẽ tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn với sự tham gia của 24 chuyên gia đầu ngành thuộc Hệ thống Y tế Vinmec. Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ khám, tầm soát chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia tuyến Trung ương cho người dân Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ.
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Đưa chuyên gia tuyến trung ương đến gần hơn với người dân

Đây là chương trình đầu tiên quy tụ số lượng lớn chuyên gia đầu ngành của Vinmec tại khu vực miền Trung, với sự tham gia của Tổng Giám đốc Công ty Vinmec, các Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành cùng Giám đốc các Trung tâm và Bệnh viện trong toàn hệ thống. Việc nhiều chuyên gia đầu ngành đồng thời trực tiếp thăm khám là hoạt động đặc biệt, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Quét mã QR để đăng ký chương trình thăm khám miễn phí cùng các chuyên gia hàng đầu Hệ thống y tế Vinmec tại Nha Trang. Ảnh: Vinmec

Trong nhiều năm qua, người dân Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ có nhu cầu khám chuyên sâu thường phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến trung ương hoặc cơ sở y tế lớn tại Hà Nội, TP.HCM. Quãng đường xa, cùng chi phí đi lại và thời gian chờ đợi khiến không ít người trì hoãn việc khám sức khỏe hoặc bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh từ sớm.

Chương trình lần này được triển khai nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đưa đội ngũ chuyên gia của Vinmec đến trực tiếp thăm khám, tư vấn và tầm soát ngay tại Nha Trang.

24 chuyên gia sẽ thực hiện khám và tư vấn ở 9 chuyên khoa trọng điểm gồm: Tim mạch, Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình, Thần kinh - Cột sống, Ung bướu, Sản phụ khoa, Nhi, Truyền nhiễm và Mắt. Thông qua quá trình thăm khám, người dân sẽ được đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Miễn phí 100% công khám, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao

Tham gia chương trình, người dân sẽ được miễn phí 100% công khám. Các chi phí cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm hoặc thuốc (nếu có chỉ định sau thăm khám) sẽ không thuộc phạm vi miễn phí của chương trình.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - là một trong 24 chuyên gia trực tiếp thăm khám cho người dân trong chương trình lần này. Ảnh: Vinmec

Chương trình này giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ khám và tầm soát chuyên sâu ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến Trung ương. Đây cũng là dịp để người trung niên, người mắc bệnh mạn tính hoặc có yếu tố nguy cơ được các chuyên gia trực tiếp tư vấn, phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe và đưa ra khuyến nghị theo dõi, điều trị phù hợp.

Chương trình diễn ra duy nhất trong ngày 4/8 nhằm đảm bảo chất lượng thăm khám. Việc tiếp nhận người đăng ký được bố trí theo kế hoạch của từng chuyên khoa. Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt khả năng tiếp nhận trong ngày, bệnh viện sẽ ghi nhận thông tin và chủ động sắp xếp lịch khám vào thời điểm phù hợp sau đó.

Thông qua chiến dịch thăm khám này Vinmec kỳ vọng sẽ giúp thêm nhiều người dân Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ được tầm soát sức khỏe sớm, từ đó chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách toàn diện.

Thông tin đăng ký chương trình:
- Thời gian: Ngày 4/8/2026
- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, số 42A Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Đối tượng: Khách hàng mang quốc tịch Việt Nam
Đăng ký bằng cách:
- Quét mã QR của chương trình
- Hoặc liên hệ hotline 0258 3900 168 để được tư vấn và hỗ trợ

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