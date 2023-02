Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, tối 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với CA Hải Phòng và Bộ Công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Khám xét nhà riêng Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca. Ảnh: Nhóm PV

Được biết, ông Ca có liên quan tới một vụ án hình sự mà Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý, điều tra.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào tối 18/2, có nhiều xe ô tô cũng như người mặc thường phục xuất hiện bên ngoài nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại TP.Hải Phòng.

Xác nhận với PV Dân Việt sáng nay, một lãnh đạo phường Đằng Lâm nơi ông Ca sinh sống cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khám nhà riêng ông Ca vào khoảng 22h tối qua với sự chứng kiến của lãnh đạo phường.