Khẩn trương quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sau lễ cầu siêu

Khẩn trương quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ siêu anh linh các liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước tại công viên Lê Thị Riêng (phương Hòa Hưng).

Lãnh đạo TP.HCM, Quân khu 7 dự lễ tưởng niệm, cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh TP.HCM và các cơ quan chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên. Trước đó, từ các ảnh tư liệu ghi lại cảnh chôn cất liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát thông báo tìm nhân chứng nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể, phục vụ công tác quy tập.

Các trưởng lão hòa thượng, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ cầu siêu.

Tham dự buổi lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng các vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni, phật tử.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Phó chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành của thành phố.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cho biết Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là địa điểm mang nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, buổi lễ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, báo ân sâu sắc.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, việc tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

Công viên Lê Thị Riêng là nơi đang xác minh có khu mộ tập thể 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sau lễ cầu siêu, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án khảo sát, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, dự kiến từ cuối tháng 6.

Hàng ngàn người dân tham gia lễ cầu siêu cho các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Buổi lễ bắt đầu từ chiều 13/6 với lễ trì tụng kinh Địa Tạng kéo dài suốt đêm. Dự kiến lễ cầu siêu sẽ kết thúc vào tối 14/6.

Lễ tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về những hy sinh trong chiến tranh, góp phần gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tiếp thêm động lực cho hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập niên.