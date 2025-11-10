Khẳng định thương hiệu trà Việt Nam qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025

Việt Nam là một trong những nước có truyền thống canh tác và văn hóa thưởng trà lâu đời. Trong đó, Lâm Đồng được xem là thủ phủ trà đang phát triển mạnh mẽ với khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, tạo nên những dòng chè đặng trưng.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật canh tác truyền thống và công nghệ hiện đại, cùng với sự độc đáo của văn hóa trà Việt, đang giúp Lâm Đồng khẳng định rõ nét giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế to lớn trên bản đồ trà quốc tế.

Lâm Đồng nổi tiếng với 2 thủ phủ chè Bảo Lộc và Cầu Đất. Ảnh: Phi Long.

Ban tổ chức Lễ hội Trà quốc tế năm 2025 cho biết, lễ hội được tổ chức là bước đi chiến lược trong việc định vị thương hiệu trà Việt, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm văn hóa trà Châu Á.

Lễ hội Trà quốc tế năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Nam Á Bank, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng với sự tham gia của khoảng 20.000 người với nhiều hoạt động như: Triển lãm không gian trải nghiệm công nghệ về văn hóa trà Việt Nam và quốc tế; Hội chơi, triển lãm trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà...

Lễ hội Trà quốc tế năm 2025 sẽ được diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng trong khoảng 1 tháng. Ảnh CTV.

Tại buổi họp báo Công bố Lễ hội Trà quốc tế năm 2025 chiều 10/11, ông Mori Kazuki – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng cho biết: “Tỉnh Lâm Đồng – nơi được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, trong suốt chiều dài lịch sử đã nuôi dưỡng nên nhiều dòng trà phong phú như trà đen, trà ô long, trà xanh…

Đây thực sự là vùng đất được mệnh danh là “thiên đường của trà”, nơi truyền thống và văn hóa trà vẫn đang được gìn giữ và phát triển. Trà được nuôi dưỡng từ vùng đất này không chỉ là một loại thức uống, mà còn là một cây cầu có sức mạnh kết nối văn hóa, con người và thế giới”.

Ông Mori Kazuki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Long.

Ông Mori Kazuki cũng cho biết, Lễ hội Trà quốc tế năm 2025 có tầm nhìn kết nối các nền văn hóa trên toàn cầu thông qua trà để xây dựng một nền tảng quốc tế nơi trà trở thành ngôn ngữ chung của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.