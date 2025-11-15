Khánh Hòa: Cháy dữ dội trong đêm gần chợ Đầm - Nha Trang, một người bị thương

Ngày 15/11, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đám cháy bùng phát tại tầng trệt của khu nhà trọ cao 5 tầng vào lúc gần 4 giờ sáng cùng ngày, điều đáng nói là khu nhà trọ này sát khu vực chợ Đầm.

Video: Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 15/11. Người dân cung cấp

Khi phát hiện lửa, nhiều người trong khu nhà trọ đã hô hoán gọi nhau thoát ra ngoài và tìm cách cứu chữa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy dữ dội khiến việc chữa cháy bất thành và sau đó gọi cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy xảy ra rạng sáng 15/11. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến triển khai dập lửa. Công tác chữa cháy được tiến hành một cách khẩn trương để tránh thiệt hại lớn xảy ra.

Hiện trường vụ cháy sát khu nhà trọ gần sát khu vực chợ Đầm, phường Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: người dân cung cấp.

Vụ cháy khiến một người bị bỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may, hiện đám cháy đã được khống chế nên không ảnh hưởng tới chợ Đầm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân và xác minh thiệt hại.