Khánh Hòa: Cháy dữ dội trong đêm gần chợ Đầm - Nha Trang, một người bị thương

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Ngày 15/11, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đám cháy bùng phát tại tầng trệt của khu nhà trọ cao 5 tầng vào lúc gần 4 giờ sáng cùng ngày, điều đáng nói là khu nhà trọ này sát khu vực chợ Đầm.
Khi phát hiện lửa, nhiều người trong khu nhà trọ đã hô hoán gọi nhau thoát ra ngoài và tìm cách cứu chữa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy dữ dội khiến việc chữa cháy bất thành và sau đó gọi cho cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến triển khai dập lửa. Công tác chữa cháy được tiến hành một cách khẩn trương để tránh thiệt hại lớn xảy ra.
Vụ cháy khiến một người bị bỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may, hiện đám cháy đã được khống chế nên không ảnh hưởng tới chợ Đầm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân và xác minh thiệt hại.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.