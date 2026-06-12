Khánh Hòa: Hơn 50 hội viên nông dân xã Bắc Ninh Hòa tiếp cận công nghệ “sông trong ao” để nuôi cá biển

Hội Nông dân xã Bắc Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về ứng dụng công nghệ “sông trong ao” trong nuôi cá biển cho hơn 50 hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn xã.

Các hội viên, nông dân xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa được tập huấn khoa học về ứng dụng công nghệ “sông trong ao” nuôi cá biển. Ảnh: HND

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông tỉnh và bà Lê Thị Phương Lam - Chuyên viên Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp báo cáo và chia sẻ kiến thức về nguồn gốc, nguyên lý hoạt động cũng như các kỹ thuật vận hành hiệu quả mô hình “sông trong ao” áp dụng vào điều kiện nuôi cá biển thực tế tại địa phương.

Được biết, công nghệ “sông trong ao” đã bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2016. Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, mô hình này được triển khai nghiên cứu trong giai đoạn 2022 - 2025 tại thôn Xuân Mỹ (xã Bắc Ninh Hòa) do Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Thương mại Ngọc Thủy thực hiện trên đối tượng nuôi là cá chim vây vàng và cá chẽm.

Các hội viên Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa tiếp nhận công nghệ để phát triển mô hình tăng thêm thu nhập. Ảnh: HND

Việc ứng dụng công nghệ này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội cho người nuôi như: tăng năng suất thủy sản, duy trì ổn định hàm lượng oxy trong nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tối ưu hóa việc quản lý thức ăn và giảm lượng chất thải rắn trong ao. Đặc biệt, mô hình giúp tăng hiệu quả kinh tế lên đến 30% so với phương pháp nuôi truyền thống.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp hơn 50 hội viên nông dân xã nâng cao nhận thức, nắm vững kỹ thuật vận hành công nghệ tiên tiến. Qua đó, mở ra hướng đi mới triển vọng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế ổn định từ nghề nuôi trồng thủy sản tại địa phương.