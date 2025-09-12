Khánh Hòa: Hợp tác xã nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội chính thức đi vào hoạt động

Ngày 11/9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với UBND xã Cam Lâm tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội xã Cam Lâm. Đến dự, có lãnh đạo các đơn vị Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Cam Lâm và các thành viên của hợp tác xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm đã trao Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã trao quyết định công nhận thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh đối với Hợp tác xã Nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội xã Cam Lâm.

Lễ ra mắt Hợp tác xã nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội xã Cam Lâm, Khánh Hòa.

Theo đó, Hợp tác xã Nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội xã Cam Lâm có 7 thành viên đều hoạt động trong lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao tại khu vực Hòn Nội; trụ sở tại thôn Bãi Giếng 3, xã Cam Lâm); vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Đây là hợp tác xã đầu tiên trong cả nước nuôi trồng thủy sản trên vùng biển xa bờ đến 6 hải lý.

Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực của hợp tác xã. Đề nghị trong thời gian tới các sở, ngành của tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND xã Cam Lâm để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã Nuôi biển công nghệ cao Hòn Nội xã Cam Lâm phát triển vững mạnh.

Đồng thời, Hợp tác xã tiếp tục phát huy thế mạnh về điều kiện địa lý ở địa phương để cùng đoàn kết các thành viên đưa sản phẩm ngày càng phát triển mạnh hơn cung cấp cho khách hàng.

Trước đó, chiều 10/9, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh tổ chức lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ và ương giống sản phẩm nuôi biển; sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2025.

Theo đó, HTX Nuôi trồng Thủy sản Vạn Ninh tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH HMP Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang) tiêu thụ cá chim thương phẩm với sản lượng bao tiêu 300 tấn cá giá trị 36 tỷ đồng. Đồng thời, ký kết hợp đồng với HTX Thủy sản Thanh Phát (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ương giống cá mú với quy mô 200.000 con giống, tổng trị giá 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng giữa các đơn vị là 3 tháng cuối năm 2025.

Qua 9 tháng thành lập và đi vào hoạt động, HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh từng bước phát triển. Bình quân, mỗi thành viên HTX có 100 ô lồng nuôi biển, chủ lực là tôm hùm, cá chim vây vàng, cá mú, cá bớp… Có 5 thành viên chuyển đổi từ mô hình nuôi bằng lồng bè gỗ truyền thống sang mô hình lồng nuôi vật liệu HDPE, với 30 lồng vuông, 10 lồng tròn.