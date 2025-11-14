Khánh thành công trình tôn tạo Hang Tám Cô đúng ngày đặc biệt sau 53 năm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Công trình tôn tạo Hang Tám Cô lần này gồm nhiều hạng mục quan trọng: hoàn thiện phần mộ liệt sĩ, cải tạo cảnh quan, nâng cấp hạ tầng phục vụ khách tham quan… Tất cả được thực hiện bằng nguồn kinh phí đóng góp từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong, nhấn mạnh: “Việc hoàn thành công trình tôn tạo Hang Tám Cô là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc; đồng thời thể hiện trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất anh hùng này".
Trước lễ khánh thành, ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 phát hiện trên tuyến đường 20 Quyết Thắng.
Thể theo nguyện vọng của thân nhân, UBND tỉnh Quảng Trị đã mời Công ty CP GeneStory hỗ trợ giám định ADN từ nguồn xã hội hóa. Kết quả giám định cho thấy các mẫu ADN trùng khớp với mẫu của thân nhân liệt sĩ.
Sau lễ truy điệu, hài cốt, di vật cùng các mẫu giám định ADN đã được an táng trong ngôi mộ chung, xây dựng ngay tại lối vào Hang Tám Cô. Đây là sự trở về đầy trọn vẹn, đúng với mong mỏi bao năm của gia đình và đồng đội.
Ngày 14/11/1972, giữa lúc đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã hy sinh khi bị bom Mỹ vùi lấp trong hang đá. Sự hy sinh của họ là đỉnh cao của tinh thần quả cảm, của lời thề “tất cả vì miền Nam ruột thịt” và là biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam thời kháng chiến.
Từ năm 1966 – 1973, tuyến đường 20 Quyết Thắng là một trong những trọng điểm đánh phá khốc liệt nhất.
Máu, mồ hôi và nước mắt của hàng vạn bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến và nhân dân địa phương đã thấm đỏ từng tấc đất Trường Sơn, hòa vào bản hùng ca “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
Hang Tám Cô, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2013, ngày nay không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là “điểm đến thiêng” trong hành trình tri ân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
