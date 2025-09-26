Khánh thành nhà máy chế biến nông sản hơn 666 tỷ đồng, có vùng nguyên liệu 150ha khóm MD2 tại Cần Thơ

Sáng 26/9, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (WestFood) (khu công nghiệp Nam Sông Hậu, xã Châu Thành, TP Cần Thơ) tổ chức khánh thành Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Westfood Hậu Giang. Đây là một trong những nhà máy chế biến nông sản thực phẩm lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Westfood Hậu Giang. Ảnh: H.X

Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Westfood Hậu Giang được xây dựng trên diện tích 7 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 666 tỷ đồng và công suất thiết kế là 30.000 tấn thành phẩm/năm.

Nơi đây được trang bị dây chuyền công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn châu Âu, bao gồm hệ thống máy cấp đông nhanh IQF, hệ thống băng tải 3 tầng kết nối tự động, máy gọt vỏ và cắt hoa quả tự động, dây chuyền sản xuất hoa quả đóng hộp và đóng ly tự động, kho lạnh và kho mát với sức chứa lên tới 3.000 tấn.



WestFood có các sản phẩm chủ lực gồm: Hoa quả đóng hộp, cấp đông IQF, đóng túi, sấy dẻo, nước juice và hoa quả tươi. Doanh nghiệp cũng chủ động phát triển vùng nguyên liệu riêng với 150 ha khóm MD2, đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng cao.

Các sản phẩm trên đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Chile, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây ký kết hợp tác với đối tác tại lễ khánh thành Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Westfood Hậu Giang. Ảnh: H.X

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc WestFood cho biết, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu WestFood đã khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế, đạt nhiều chứng nhận chất lượng hàng đầu như: FDA, IFS, KOSHER, BRC, HALAL, FSSC, FSMA.



“Việc khánh thành Nhà máy WestFood Hậu Giang là niềm tự hào lớn của chúng tôi. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng với công ty mà còn là lời khẳng định cho nỗ lực của WestFood trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt. Trên tinh thần này, WestFood một lần nữa cam kết không ngừng nỗ lực để tạo ra những giải pháp hiệu quả, cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm rau củ quả tươi ngon nhất, chất lượng nhất” - Bà Nguyệt thông tin.



Hiện nay, WestFood tạo việc làm cho hơn 700 cán bộ công nhân viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Westfood Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, công trình nằm trong danh mục các dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.



Theo ông Hòa, sau hơn 2 năm thi công, các hạng mục công trình đã hoàn thành. Khi đi vào hoạt động, nhà máy với dây chuyền sản xuất tiên tiến sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tiêu thụ nông sản cho TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Điều này không chỉ nâng cao giá trị cạnh tranh cho nông sản địa phương mà còn đóng góp vào thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

