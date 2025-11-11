Khi KOLs "đổ bộ" chợ phiên OCOP Sơn La: Chia sẻ bí quyết lập kênh triệu view, chốt hàng trăm đơn nông sản trong ngày

Đây là chuỗi sự kiện nhằm xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương.



Lan tỏa bản sắc văn hóa qua Chợ phiên OCOP gắn với Ngày hội KOLs quảng bá nông sản vùng miền

Nằm trong chuỗi các sự kiện, chương trình “Chợ phiên OCOP gắn với Ngày hội KOLs quảng bá nông sản vùng miền” mang sứ mệnh quảng bá vẻ đẹp, đặc trưng văn hóa của các vùng miền, đồng thời góp phần xúc tiến thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP và nông sản Việt trên nền tảng số.

Trong ngày 10/11, các nhà sáng tạo nội dung @tuanhuyenvlog, @ongphongphe, @anhdoaiofficial, @kien.mocchau, @haphuong.mocchau đã cùng nhau khám phá nhiều điểm là cơ sở sản xuất OCOP tiêu biểu của địa phương là Công ty TNHH Trà Thu Đan, HTX Cà phê Bích Thao và điểm du lịch đạt chuẩn OCOP 4 sao Sơn La Pha Đin Top. Từ hoạt động tham quan, các nhà sáng tạo nội dung đã sản xuất các nội dung để quảng bá cho Sơn La trên nền tảng OCOP.

Các phiên LIVE Chợ phiên OCOP Sơn La trên kênh Lương Văn Tuấn ongbocute và Anh Đoại Đến Đây đã thu hút hơn 496.000 người xem trực tiếp phiên LIVE.

Với lượng người theo dõi đông đảo, chỉ sau 12 giờ đăng tải, các video do các nhà sáng tạo nội dung sản xuất gắn hashtag #DacSanSonLa nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem góp phần lan toả những giá trị văn hóa và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Đặc biệt, các phiên LIVE Chợ phiên OCOP Sơn La trên kênh Lương Văn Tuấn ongbocute và Anh Đoại Đến Đây đã diễn ra trên nền tảng TikTok từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 11/11/2025 mang đến hơn 20 sản phẩm đến từ 10 chủ thể OCOP, doanh nghiệp, nhà bán hàng và cơ sở sản xuất thuộc tỉnh Sơn La.

Nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa các nhà sáng tạo nội dung và các nhà bán hàng địa phương, tổng phiên LIVE đạt hơn 3 triệu lượt tiếp cận, hơn 496.000 người xem trực tiếp phiên LIVE, bán ra hàng trăm đơn hàng.

Nâng cao kỹ năng số, bán các sản phẩm OCOP cho thanh niên nông thôn

Cũng trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 11/11, Hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên nông thôn được tổ chức, hướng đến việc trang bị các kỹ năng số cho các bạn thanh niên tại tỉnh Sơn La để ứng dụng công nghệ để truyền thông, lan tỏa văn hóa địa phương.

Tại hội nghị tập huấn, các KOLS đã chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm thiết thực để ứng dụng các nền tảng số hiệu quả.

Là KOLs đang sở hữu kênh Tiktok gần 34.000 lượt theo dõi, anh Hoàng Tuấn Phong, chủ kênh TikTok Ông Phong Phê đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thiết thực về việc định hướng, xác định giá trị bản thân khi xây dựng thương hiệu trên nền tảng số. Anh Tuấn nhấn mạnh đây là những yêu cầu quan trọng và cơ bản khi sản xuất nội dung, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn các nội dung trên mạng xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên nông thôn.

Cũng chia sẻ về kinh nghiệm bán các sản phẩm OCOP trên Tiktok và các nền tảng số, anh Lương Văn Tuấn, chủ kênh TikTok Lương Văn Tuấn ongbocute, một nhà bán hàng tiêu biểu tại Sơn La cũng đã có những chia sẻ thực tế về kỹ năng livestream, bán hàng nông sản trên TikTok Shop cho thanh niên tại địa phương. Anh Tuấn là người đã tiên phong đưa nông sản Mộc Châu lên sàn thương mại điện tử, đạt doanh thu kỷ lục 150 triệu đồng trong một phiên livestream.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, vào buổi chiều cùng ngày, Diễn đàn tăng cường chuyển đổi trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên đã diễn ra với nội dung “Khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP”.

Toàn cảnh Diễn đàn tăng cường chuyển đổi trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên.

Diễn đàn có sự tham gia của đồng chí Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Khánh Toàn - Đại diện TikTok Shop Việt Nam. Đối với các nhà sáng tạo nội dung có sự tham gia của anh Hoàng Tuấn Phong, anh Lương Văn Tuấn, anh Trần Việt Anh.

Diễn đàn lần đầu tiên cùng trao đổi về khái niệm “Mỗi xã một KOLs” trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, hướng đến hình thành, xây dựng một cộng đồng những thanh niên địa phương làm nội dung số, số hoá văn hoá bản địa để vừa bảo tồn, phát huy và khai thác để phát triển kinh tế địa phương.

Theo đó, khi công nghệ chạm đến văn hoá, những giá trị văn hoá sẽ không chỉ được lưu giữ mà còn làm mới để tồn tại trong tương lai. Khi thanh niên trở thành người kể chuyện, thành những “đại sứ số” thì mỗi câu chuyện địa phương tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay toàn tỉnh Sơn La có 202 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 62 sản phẩm 4 sao và 139 sản phẩm 3 sao.



Ngoài ra, tỉnh còn có hơn 200 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, có giá trị kinh tế và thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP. Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.



