Khi nào dịch vụ internet vệ tinh Starlink đến Việt Nam?

Khi biết rằng Starlink đang dần phủ sóng đến một số quốc gia trên thế giới ngoài Mỹ, rõ ràng có một số lượng không nhỏ người dùng Việt Nam muốn hỏi rằng “Khi nào dịch vụ internet vệ tinh Starlink đến nước ta?”.

Starlink là dịch vụ internet vệ tinh được nhiều người mong đợi.

Mặc dù SpaceX chưa xác nhận các vị trí và thời điểm triển khai cụ thể dịch vụ internet vệ tinh Starlink đến các quốc gia trên thế giới nhưng đối với Việt Nam, dường như chính trang web này đã vén màn thông tin đó. Cụ thể, khi điền vào website đăng ký Starlink với địa chỉ là Việt Nam, người dùng sẽ thấy thông báo “Starlink is targeting coverage in your area in 2022” (tạm dịch là “Starlink đặt mục tiêu phủ sóng khu vực của bạn vào năm 2022”). Như vậy, 2022 đang là năm mà công ty của Elon Musk đang hướng đến trong việc phủ sóng internet vệ tinh đến Việt Nam.

Được biết, Starlink hiện có hơn 10.000 khách hàng với một mạng lưới (hoặc “chòm sao”) đang phát triển với hơn 1.200 vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầng thấp có khả năng cung cấp tín hiệu internet cho những ngôi nhà được trang bị bộ thu tín hiệu. Dịch vụ có phí 99 USD/tháng (thêm 500 USD cho thiết bị ban đầu) và đang chấp nhận đơn đặt hàng trước cho khách hàng tại các vùng ở Canada, Vương quốc Anh và Tây Bắc Hoa Kỳ giữa vĩ độ 45 độ và 53 độ Bắc, cũng như các địa điểm được chọn khác.

Thông tin hẹn ngày triển khai internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam.

Phạm vi phủ sóng đó dự kiến ​​sẽ tăng lên khi SpaceX tiếp tục phóng thêm các vệ tinh vào quỹ đạo, với mục tiêu cuối cùng là 42.000 vệ tinh. Tuy nhiên mục tiêu này đang gặp khó khăn khi một số chuyên gia lo ngại rằng SpaceX đang tập trung phóng quá nhiều vệ tinh Starlink vào quỹ đạo thấp của Trái đất và làm tăng nguy cơ va chạm giữa vệ tinh và các mảnh vỡ. SpaceX trang bị cho các vệ tinh Starlink của mình một ổ đĩa ion đặc biệt để tránh va chạm. Tuy nhiên, một số lo ngại rằng liên lạc hoặc hoạt động của vệ tinh có thể bị lỗi trên quỹ đạo, tạo ra mối nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác trong không gian.

SpaceX đã đưa khoảng 1.300 vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái đất và đặt mục tiêu sẽ có khoảng 42.000 vệ tinh trên quỹ đạo vào năm 2027.