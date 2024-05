Khi ngân hàng cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán cho người dùng

Ưu đãi khi chi tiêu bằng thẻ VPBank Flex tại các đối tác của VPBank: Giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 cửa hàng, đối tác ăn uống, du lịch, mua sắm và nhiều lĩnh vực khác:

- Ẩm thực: The Wann, San Fulou, Dì Mai, The Pizza Company, Hoprizon Craft Beer Brewery, Buzza Pizza, Sushi in Sushi, Korean Grill, K Coffee, Chay Gardern, Thái Express….

- Du lịch: Mercure Vũng Tàu, Traveloka, Vipol Mũi Né Hotel & Spa, Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Danang Resort,…

- Thể thao: FIT365 GYM, Elite Fitness, Unity Fitness & Pool và The Gold Pool,….

- Mua sắm, thời trang: H&M, Vincom, Zara, Điện máy chợ lớn, Calvin Klein, Hera Jewelry,….

- Sức khỏe, làm đẹp: Yakson Beauty, Innisfree, Watsons, Tiffany spa, Sorella Beauty Spa, Sunyata Retreat Hill Spa,…

Các đối tác có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Chi tiết vui lòng xem tại đây.