Khi tiêu chuẩn ngoại hình trở thành nỗi tổn thương

Gần đây, chương trình hẹn hò nổi tiếng của ENA và SBS Plus mang tên “I Am Solo” đã ra mắt dàn thí sinh mùa thứ 25. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi phát sóng, khi được hỏi về mẫu phụ nữ lý tưởng, thí sinh nam tên Kwang-soo chia sẻ: "Chỉ cần khuôn mặt cô ấy không to hơn mặt tôi là được". Anh còn bổ sung thêm: "Nếu khuôn mặt cô ấy to hơn tôi, tôi sẽ thấy hơi sợ". Phát biểu này khiến người dẫn chương trình Song Hae-na bất ngờ hỏi lại: "Mặt to thì đáng sợ sao?".

Trong các chương trình hẹn hò thực tế, việc thảo luận về tiêu chuẩn ngoại hình luôn được khán giả chú ý. Korea Times.

Tương tự, trong chương trình “Couple Palace 2” đang phát sóng trên Mnet, một nữ thí sinh thẳng thắn khẳng định không thích đàn ông "có đôi môi mỏng, trông keo kiệt". Một nam thí sinh khác cũng đưa ra quan điểm: "Tôi không thích những người có răng khểnh quá nổi bật. Theo kinh nghiệm cá nhân, những người răng khểnh nhiều thường có tính cách không tốt". Ngay lập tức, nhà sản xuất chương trình đã thêm chú thích trên màn hình rằng: "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của thí sinh".

Không thể phủ nhận, mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng về ngoại hình khi tìm kiếm bạn đời. Trong nhiều dịch vụ mai mối, yếu tố ngoại hình cũng được coi là điều kiện quan trọng. Vì bản chất chương trình hẹn hò là để kết nối tình cảm, việc nhắc đến các tiêu chuẩn ngoại hình là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu các chương trình có nên phát sóng những phát ngôn gây tổn thương người khác hay không.

Hệ lụy từ việc phát sóng những phát ngôn gây tổn thương

Nhiều ý kiến cho rằng, việc phát sóng những nhận xét tiêu cực về ngoại hình có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy tự ti và tổn thương. Những khán giả sở hữu các đặc điểm bị chỉ trích, như khuôn mặt lớn hay răng khểnh, khi xem các chương trình này sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu, thậm chí mất tự tin vào bản thân. Dù nhà sản xuất đã cố gắng giảm nhẹ vấn đề bằng cách ghi chú rõ ràng "đây chỉ là ý kiến cá nhân", nhưng hiệu quả thực tế của những lời chú thích này là không đáng kể.

Thực tế cũng cho thấy, các thí sinh khi đưa ra những phát ngôn tiêu cực về ngoại hình người khác đôi khi cũng phải nhận lại hậu quả tiêu cực tương tự. Một đoạn clip ghi lại lời nhận xét không hay của một thí sinh nam về ngoại hình đã được đăng tải trên YouTube, ngay lập tức cộng đồng mạng phản ứng gay gắt bằng những bình luận chỉ trích nặng nề như "hãy nhìn lại khuôn mặt của mình trước đi" hay thậm chí dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân.

Hiện nay, trên các chương trình giải trí, đặc biệt là chương trình hài, những trò đùa lấy ngoại hình ra làm chủ đề gần như đã biến mất hoàn toàn. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm và ý thức trách nhiệm ngày càng tăng trong việc bảo vệ cảm xúc khán giả. Do đó, các nhà sản xuất chương trình hẹn hò cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng về nội dung trước khi phát sóng. Sự chân thực là yếu tố cần thiết, nhưng nếu sự chân thực đó dẫn đến những phát ngôn mang tính xúc phạm hoặc gây tổn thương, các nhà sản xuất cần xem xét và loại bỏ.