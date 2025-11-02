Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 800 vận động viên đến từ 31 câu lạc bộ trên toàn quốc. Từ cụ bà sinh năm 1939 đến em nhỏ sinh năm 2018, tất cả cùng hòa mình trong những bài quyền, trong đó nổi bật là màn Thái cực quyền 24 thức với 600 người đồng diễn, thể hiện tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực mà phong trào Thái Cực Quyền đang lan tỏa trên khắp cả nước.

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam chia sẻ: “Từ mong muốn tạo nên một sân chơi lành mạnh và ý nghĩa cho những người yêu Thái Cực Quyền, chúng tôi đã cùng nhau duy trì hoạt động này hằng năm để truyền cảm hứng rèn luyện cho cộng đồng. Khi một người tập đều đặn, họ không chỉ khỏe hơn mà còn hạnh phúc và cân bằng hơn.”

Các màn biểu diễn quạt, quyền của các đội tham gia.

Theo ông Nguyễn Nam Sơn – Thành viên Hội đồng Sáng lập Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam; Chủ tịch Liên chi hội Wushu Thái Cực Hải Phòng thì phong trào Thái Cực tại thành phố Cảng luôn đi đầu và đang phát triển mạnh mẽ sâu và rộng. “Sau lần tổ chức đầu tiên tại Hà Nội năm 2024, sự kiện năm nay đã thu hút đông đảo hội viên hơn, hình ảnh được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng xã hội, giúp người dân hiểu rõ hơn lợi ích của việc tập luyện Thái Cực Quyền”, ông Sơn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Nam Sơn - Thành viên Hội đồng Sáng lập Ngày Thái cực quyền Việt Nam; Chủ tịch Liên chi hội Wushu Thái Cực Hải Phòng.

Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là hành trình kết nối giữa con người và sức khỏe, giữa truyền thống và hiện đại – nơi mỗi chuyển động chậm rãi chứa đựng tinh thần sống khỏe, sống đẹp của người Việt hôm nay.