Khổ sở vì nhà cửa "ướt rượt", chống nồm ẩm bằng cách nào?

Hai tuần nay, thời tiết nồm ẩm kéo dài ở miền Bắc, không khí độ ẩm có nơi lên đến 90%. Nhiều nhà rơi vào tình trạng sàn nhà ướt rượt, nước đọng ở cửa kính, không khí ẩm ướt, quần áo giặt không khô, thậm chí đồ dùng trong nhà đều ẩm ướt.

"Hai tuần nay tôi phải dùng máy sưởi, máy điều hòa để hút ẩm trong nhà mà vẫn cảm thấy mọi thứ đều ẩm ướt. Quần áo phải mang ra sấy khô trước khi mặc. Sàn nhà sểnh ra là ướt rượt, rất sợ trẻ em và người già trong nhà bị trơn trượt.

Độ ẩm cao cũng khiến hai con tôi bị viêm đường hô hấp. Bố tôi cũng khó thở. Cuộc sống đã bận càng rối ren hơn", chị Minh Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Chống nồm ẩm trong nhà bằng cách lau bằng giẻ khô. Ảnh minh họa AI

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng đánh giá, không khí có độ ẩm quá cao, nhiều virus sẽ phát triển, cụ thể như các bệnh về đường hô hấp, thủy đậu, sốt phát ban, sởi, rubella phát triển. Những người có sức đề kháng kém, người già, trẻ em là những đối tượng dễ mắc bệnh.

Để phòng chống nồm ẩm trong nhà, các chuyên gia lưu ý, người dân cần:

Đóng kín cửa

Trái với quan niệm, "mở cửa ra cho nhà thoáng", vào ngày thời tiết nồm ẩm, mọi người cần đóng kín cửa nhà. Nguyên nhân là khi mở cửa gió nồm có hơi ẩm cao dễ xâm nhập vào nhà và càng gây ẩm ướt.

Ngoài việc đóng kín cửa, bạn cũng nên tìm các khe hở ở cửa đi, cửa sổ để bịt kín lại, giảm gió nồm bay vào nhà, giảm ẩm mốc.

Lau nhà bằng giẻ khô

Sàn nhà khi trời nồm ẩm ướt thường ướt át, đi lại gây bẩn nhưng bạn tuyệt đối đừng dùng khăn ướt để lau vì sàn sẽ không khô được.

Lúc này, bạn nên dùng giẻ lau khô để lau sàn nhà hay cửa kính, không để nước đọng. Bạn nên chọn các vật liệu có khả năng hút ẩm tốt để lau sàn.

Bật điều hòa chế độ khô

Nếu nhà nào có điều hòa có thể bật điều hòa ở chế độ khô để hút khí ẩm ra ngoài. Cách này khá hiệu quả cho dù tốn điện.

Phòng chống nồm ẩm trong nhà bằng cách đóng kín các cửa. Ảnh minh họa AI

Dùng than củi hay vôi sống để hút ẩm

Đối với gia đình không có điều hòa, dân gian vẫn có cách hút ẩm hiệu quả là dùng than củi hoặc vôi sống để hút ẩm.

Bạn có thể mua 1 ít than củi và đặt ở góc phòng. Than củi khô có khả năng hút ẩm rất tốt. Lưu ý là dùng than củi khô, không cần đốt than vì khí than CO2 sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc gây cháy.

Vôi sống bạn có thể mua ở các cửa hàng vật liệu xây dựng, có khả năng hút ẩm rất tốt. Tuy nhiên, vôi sống khi hút khí ẩm sẽ gây ra nhiệt, do đó, bạn cần đặt vôi sống ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay với của trẻ em.

Trồng cây có tính hút ẩm

Một số cây cảnh có khả năng hút ẩm cao như cây lưỡi hổ, cây dừa cảnh, cây lan ý, cây nguyệt quế, thường xuân, dương xỉ, trầu bà lá xẻ...

Do đó, bạn nên tăng cường các cây cảnh này trong nhà, chúng sẽ không cần bạn tưới nước mà tự hút ẩm trong không khí để phát triển.