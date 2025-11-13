Khó thở, ngực bị bóp nghẹt vì 500ml dịch bao quanh tim

Tin từ Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và cấp cứu cho 1 bệnh nhân bị tràn dịch ngoài màng tim, gây chèn ép tim cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh nhân là bà L.T.M (57 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, Phú Thọ) có tiền sử K phổi. Gần đây, bác xuất hiện tình trạng mệt mỏi tăng dần, khó thở, cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt nên đã nhập viện cấp cứu.

Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, mạch nhanh, huyết áp thấp. Kết quả siêu âm tim cho thấy tràn dịch màng ngoài tim có chèn ép tim.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã chọc hút và dẫn lưu màng ngoài tim, lấy ra 500ml dịch máu không đông, tiếp tục theo dõi tiến triển và điều trị nội khoa.

(Nhân viên y tế hút dịch cho bệnh nhân. Ảnh BSCC)

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long – khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc:“Màng ngoài tim gồm 2 lớp (lá tạng và lá thành), giữa 2 lá có lớp dịch mỏng giúp tim hoạt động trơn tru.

Khi lượng dịch tăng nhiều, tim như bị bao quanh trong ‘túi nước’, gây ép tim, làm giảm lưu thông máu và thiếu oxy cho cơ thể. Nếu chèn ép tim cấp, bệnh nhân có thể tử vong nếu không xử trí kịp thời”.

Bác sĩ Long nhấn mạnh, tràn dịch màng ngoài tim là biến chứng nguy hiểm, có thể do viêm màng ngoài tim, ung thư, chấn thương... Dù nguyên nhân nào, bệnh cũng cần phát hiện và điều trị sớm để tránh biến chứng đe dọa tính mạng.

Do đó, bác sĩ Long khuyến cáo người dân, khi có dấu hiệu khó thở, đau tức ngực, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.