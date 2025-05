Khoe giấy khen: "Đại hội nhuộm vàng" trên mạng là niềm vui của phụ huynh nhưng nguy hiểm cho con

Khoe giấy khen: Niềm vui của phụ huynh

Những ngày cuối năm học, mạng xã hội như được "nhuộm vàng" bởi những tấm giấy khen lung linh, kèm theo là dòng trạng thái hân hoan của các bậc phụ huynh. Trào lưu khoe giấy khen của con không chỉ là cách cha mẹ chia sẻ niềm vui và tự hào mà còn phản ánh một góc nhỏ về cách xã hội ngày nay nhìn nhận thành tích học tập. Mặc dù gây ra những tranh luận trái chiều, niềm vui này vẫn lan tỏa vào dịp cuối năm.

Phụ huynh khoe thành tích của con lên mạng. Ảnh: CMH

Chị Hà Phương Linh, phụ huynh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 2 con học lớp 3 và lớp 7 vui mừng với thành tích học sinh xuất sắc của con. Ngay lập tức chị đăng niềm vui này lên mạng. Chị Linh nêu quan điểm: "Con học giỏi thì mình khoe chứ có bắt con phải thế nọ thế kia đâu mà lo. Cứ có niềm vui gì về con là tôi đăng lên mạng để làm kỷ niệm".



Chị Nguyễn Ánh Tuyết, phụ huynh quận Thanh Xuân cũng đồng tình: "Ngày trước tôi không thích việc người khác đưa giấy khen bảng điểm con lên mạng, vì sẽ ảnh hưởng tới phụ huynh học sinh khác khi có bảng điểm thấp hơn. Với lại tôi cũng lo lắng thông tin về trường lớp các con bị lộ với một số kẻ xấu trên không gian mạng Tuy nhiên, thời gian thay đổi, tôi cũng thay đổi theo. Tôi không quá khắt khe hay dị ứng với cách khoe đó nữa. Tôi dần thấy sự đáng yêu, dễ thương khi bố mẹ khoe thành tích 1 năm học vất vả của con bằng những điểm số cao, đánh giá tốt từ nhà trường. Đó cũng là động lực để phụ huynh khác, trong đó có tôi, có cách giáo dục con tốt hơn cho năm học sau".

Cảnh báo nguy hiểm khi khoe giấy khen

Mặc dù tưởng như "vô thưởng vô phạt" nhưng thực tế việc đăng ảnh khoe giấy khen cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công an tỉnh Đồng Nai mới đây cũng đăng tải cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ và gia đình.

Theo đó, việc cha mẹ đăng giấy khen của trẻ có thể vô tình làm lộ thông tin của con như họ tên, trường, lớp, kẻ xấu dễ dàng tiếp cận. Hình ảnh của trẻ xuất hiện trên mạng có thể bị giả mạo, tạo hồ sơ giả. Trong khi kết quả học tập có thể làm lộ sở thích, hoạt động, dễ bị lợi dụng.

Kẻ xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân của học sinh để lừa đảo, mạo danh là người quen để đánh lừa học sinh và phụ huynh nhằm chiếm đoạt tài sản. Trẻ cũng đối diện với nguy cơ bị theo dõi, nhận diện qua hình ảnh và xâm hại, bị bắt cóc, tống tiền hoặc đen dọa đến can toàn.

Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo phụ huynh nên cân nhắc trước khi đăng thông tin cá nhân của con. Các thông tin này chỉ nên chia sẻ trong nhóm kín, với người thân thiết, khoe con đúng cách để bảo vệ an toàn cho con. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ thông tin khi dùng mạng.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, TS Đặng Văn Cường, giảng viên khoa Luật, Trường Đại học Thủy lợi, cho biết: "Đăng ảnh giấy khen của con lên mạng xã hội trở thành thói quen của nhiều người thời gian những năm gần đây, tuy nhiên không ít người đã bị kẻ xấu thu thập những thông tin hình ảnh này để tạo lập các Facebook, Zalo giả mạo để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây những chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc sử dụng thông tin của học sinh như mạo danh giáo viên, mạo danh cán bộ nhà trường, nhân viên y tế để thông báo về con bị tai nạn nhập viện, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền diễn ra khá phổ biến khiến nhiều người mất tiền. Thủ đoạn lừa đảo này xuất phát từ việc các đối tượng có được thông tin của học sinh hoặc những vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng mạo danh công an, yêu cầu phụ huynh đăng nhập đường link để cập nhật thông tin của các con lên hệ thống rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng cũng là phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tất cả những phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đều do thông tin của trẻ em bị lộ lọt, bị đánh cắp hoặc bị sử dụng trái phép. Bởi vậy hành vi công khai thông tin về họ tên, năm sinh, địa chỉ, trường học của con trên mạng xã hội, những thông tin có trong giấy khen là một trong những hành vi tự mang nguy hiểm rủi ro đến cho bản thân, thậm chí còn được coi là hành vi tiếp tay cho tội phạm, có thể biến mình trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo…

Ngoài ra, theo TS Đặng Văn Cường, Hiến pháp và Luật trẻ em có nhiều quy định để bảo vệ trẻ em trong đó có bảo vệ quyền nhân thân và quyền hình ảnh của trẻ em, theo đó việc sử dụng hình ảnh của trẻ em từ 7 tuổi trở lên phải được trẻ em đồng ý. Nếu cha mẹ tự ý đăng tải hình ảnh của trẻ em lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của trẻ em thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

"Các phụ huynh hãy thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải những thông tin hình ảnh lên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin hình ảnh của trẻ em để thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền trẻ em và để bảo vệ con em của mình, bảo vệ chính bản thân mình trước các đối tượng xấu, đối tượng lừa đảo trên không gian mạng", TS Cường nhấn mạnh.