Khởi công dự án cao tốc gần 50km, trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng

Video clip toàn phối cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Dự án đầu tiên trong 3 dự án thành phần theo PPP được khởi công

Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2 trúng thầu thực hiện dự án.

Khởi công cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Tham dự lễ khởi công, phía Bộ Giao thông vận tải có Thứ trưởng Nguyễn Nhật.

Tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.



Hà Tĩnh có ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018.

Đây là dự án đầu tiên trong 3 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức PPP được khởi công. Dự án đóng vai trò là tuyến huyết mạch, trục xương sống kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của đất nước, của vùng Bắc Trung Bộ đặc biệt là tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hơn 11.000 tỉ đồng cho gần 50km đường cao tốc

Theo báo cáo, dự án có chiều dài 49,3 km (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 44,4 km, qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dài 4,9 km). Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Điểm đầu (Km430+000), phía sau nút giao với Quốc lộ 7 (điểm cuối Dự án thành phần đầu tư đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu), thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; điểm cuối (Km479+300), phía sau nút giao với Quốc lộ 8A, thuộc địa phận xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11.157,82 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP do Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2 trúng thầu thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam; kết nối các trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế, khu kinh tế, khu công nghiệp của Khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn giao thông; đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; tạo tiền đề phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo sự gắn kết và phát triển bền vững của cả vùng cũng như hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Có ý nghĩa kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... cực kỳ quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án trọng điểm của quốc gia, trong thời gian qua, Nghệ An đã tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương, sở, ngành liên quan huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã cơ bản hoàn thành trên 90% đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đề ra.

Ông Nguyễn Đức Trung khẳng định, để dự án đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan của tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án theo yêu cầu; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 6, Nhà đầu tư, đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua hồ Xuân Dương, hầm Thần Vũ (tỉnh Nghệ An).

Phía Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh này cũng khẳng định, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng.



Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, cả hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của dự án và đến nay, đã cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh Hà Tĩnh cũng cam kết tạo điều kiện để Nhà đầu tư thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ.

'Dù khối lượng công việc đồ sộ nhưng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã rất quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đây là sự nỗ lực cực kỳ lớn. Tôi cũng xin cảm ơn bà con nhân dân các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực ủng hộ nhường đất phục vụ dự án trọng điểm này. Đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tập trung tối đa nguồn lực, tài chính, nhân sự, máy móc thiết bị để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, phấn đấu đến quý I/2023 hoàn thành' - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật.