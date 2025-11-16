Khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng An Khánh Ecomony phía Tây Hà Nội

Dự án An Khánh Ecomony do Công ty CP đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư và Reatimes Holding là đơn vị phát triển dự án.

Trong đó, chủ đầu tư dự án, Công ty CP đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội (HANDI) là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng - An Khánh Ecomony

Dự án thuộc quần thể khu vực Bắc An Khánh, liền kề Đại đô thị Mailand Hanoi City và Splendora, An Khánh Ecomony được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm kết nối mới phía Tây Thủ đô, hưởng lợi kép từ hạ tầng giao thông và tiện ích đẳng cấp sẵn có của khu vực.

Việc khởi công này đã đánh dấu bước mở màn quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển một khu đô thị xanh - hiện đại - nhân văn, lấy cư dân làm trung tâm và cân bằng giữa tiện ích đô thị với chất lượng sống.

Bà Cao Thị Thanh Nga, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam, chia sẻ về dự án An Khánh Ecomony

Trong đó, An Khánh Ecomony được định vị là khu đô thị có bản sắc riêng, theo xu hướng phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư của lớp cư dân trẻ và trung lưu đang tăng nhanh tại Hà Nội.

Bà Cao Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chia sẻ, An Khánh Ecomony không chỉ là một dự án mà còn là khát vọng mãnh liệt xây dựng một "cộng đồng an lành và thịnh vượng" - nơi giá trị sống và giá trị đầu tư đạt được sự cân bằng hoàn hảo.

Phối cảnh dự án An Khánh Ecomony

Thông tin từ phía chủ đầu tư, dự án dùng công nghệ lọc không khí bằng đèn chiếu sáng vi lọc từ tảo - một sáng chế được cấp bằng độc quyền góp phần nâng tầm chỉ số chất lượng không khí cho cư dân.

Đặc biệt, thiết kế kiến trúc được bảo đảm mang lại giá trị trải nghiệm tốt và tối ưu công năng với thiết kế duplex thông tầng, tường kính toàn cảnh và 100% các căn có tối thiểu 2 mặt thoáng xóa nhòa ranh giới giữa nội thất và cảnh quan.

Các đại biểu làm nghi lễ khởi công dự án An Khánh Ecomony

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Khuất Trọng Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Đồng đánh giá, Dự án An Khánh Ecomony là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển không gian đô thị trên địa bàn xã, khu vực cửa ngõ phía tây thủ đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và định hướng trở thành đô thị trung tâm của khu vực.

Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị thi công bắt tay vào xây dựng An Khánh Ecomony

Theo ông Kiên, việc triển khai dự án không chỉ cụ thể hóa các đồ án quy hoạch mà còn tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của xã Sơn Đồng sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, cải thiện cảnh quan và tạo tiền đề cho hình thành đô thị xanh - văn minh - hiện đại.

Cũng dịp này, với mong muốn để dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo xã Sơn Đồng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công và tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.