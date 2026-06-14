Khởi tố 2 đối tượng liên quan đến việc cán bộ công an xã Diên Lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 14/6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (55 tuổi) cùng trú xã Diên Lâm để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép.

Hai bị can bị điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ Luật hình sự.

Qua điều tra cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm nhằm thu lợi bất chính.

Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (55 tuổi) cùng trú xã Diên Lâm. Ảnh: CA

Để thực hiện hành vi, Tuấn cùng các đối tượng liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm, ống hút cát, đồng thời thỏa thuận trả tiền cho Nguyễn Văn Thái để cất giấu phương tiện và sử dụng lối đi qua đất nhà Thái để vận chuyển cát. Từ tháng 12/2025 - 21/3/2026 Nguyễn Thanh Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm). Ảnh: CA

Hành vi các đối tượng này bị xác định có liên quan đến vụ việc dẫn đến sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.