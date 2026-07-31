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Pháp luật
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 22:00 GMT+7

Khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng, "bơm" hơn 82 tỷ đồng ra thị trường

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Hồ Thỏa Thứ sáu, ngày 31/07/2026 22:00 GMT+7
Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu xác định, nhóm này đã thực hiện hơn 830 lượt cho vay với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
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Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 82 tỷ đồng, khởi tố 3 đối tượng ở Hà Tĩnh

Tối 31/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn. Ba bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHT.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng tổ chức cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất cao gấp nhiều lần mức tối đa theo quy định của pháp luật.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc người từng vay tiền giới thiệu. Đối với người lạ có nhu cầu vay, các đối tượng không giải quyết nhằm hạn chế rủi ro bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: CAHT.

Quá trình thu hồi nợ, người vay được yêu cầu trả tiền mặt hoặc thông qua trung gian. Nếu chuyển khoản ngân hàng, các đối tượng yêu cầu không ghi nội dung liên quan đến tiền gốc hoặc tiền lãi để che giấu bản chất giao dịch.

Qua thời gian trinh sát, lực lượng công an xác định hoạt động của nhóm đối tượng diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay lãi nặng, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: CAHT.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay; Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền cho vay lãi nặng lên tới 82,387 tỷ đồng, với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: CAHT.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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