Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn hơn 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự "In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế"; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hồ Thị Thu Hà và Lê Anh Tuấn về cùng hành vi trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 30/12/2024, sau quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.

Từ năm 2022-2024, đối tượng Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lê Anh Tuấn và Hồ Thị Thu Hà. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều "công ty ma" như: Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn GTGT.

Đồng thời, đối tượng Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT của nhiều "công ty ma" khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.