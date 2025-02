Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can đưa người sang Campuchia trái phép Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can đưa người sang Campuchia trái phép

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) vừa phối hợp Phòng An ninh đối ngoại triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.