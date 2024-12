Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung tổ tuần tra sau khi đo nồng độ cồn Ninh Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung các anh công an sau khi đo nồng độ cồn

Sau khi bị kiểm tra nồng độ cồn, 2 đối tượng Phạm Văn Sơn và Bùi Xinh Trung đã dùng tay đánh vào mặt và bụng 2 cán bộ công an trong tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông của Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.