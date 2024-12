Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Trung (SN 1974), Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.