Khởi tố đối tượng đánh “vợ hờ” dẫn tới tử vong trong đêm giao thừa

Vào khoảng 23h55 ngày 28/1 (đêm giao thừa), Mai Văn Thành về đến nhà thì thấy chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1981, quê tại Nghệ An) đặt chai rượu cúng ngoài bờ rào. Thành bực tức, liền hỏi lý do tại sao không đặt rượu cúng lên bàn thờ.

Khi thấy Thành lớn tiếng, chị H. sợ hãi bỏ chạy ra đường nhưng bị Thành đuổi theo và hành hung. Thành dùng tay đấm vào đầu chị H. rồi kéo lê chị trên mặt đường bê tông. Cú kéo này gây tổn thương nghiêm trọng cho đốt sống cổ số 1 và số 2, làm đứt động mạch đốt sống.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Nhóm thanh niên đang đốt lửa trại gần đó phát hiện sự việc, liền can ngăn. Chị H. cố chạy thoát nhưng ngã gục xuống đường. Người dân xung quanh đã đưa chị về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

Đến khoảng 8h30 sáng ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết), chị H. xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, nôn mửa và đã tử vong tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc khẩn trương điều tra vụ việc.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành về tội danh "Cố ý gây thương tích". Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, Mai Văn Thành và chị Nguyễn Thị H. đã chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa tiến hành đăng ký kết hôn.