Khởi tố giám đốc và Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê

Sáng ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đe dọa giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng.

Theo đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 19/8/2022, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê nghe thấy loạt tiếng nổ chát chúa giống tiếng súng quân dụng được bắn ra từ nhà Lê Xuân Giáp (sinh năm 1984, tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) khiến nhiều người hoảng sợ.

Đối tượng Lê Xuân Giáp là chủ một doanh nghiệp và từng có tiền án về tội "Giết người" và tiền án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Ảnh: CA

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hương Khê vào cuộc điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng làm rõ vụ nổ súng, cụ thể sự việc: Tối ngày 19/8/2022, Lê Xuân Giáp (SN 1984) là đối tượng có 1 tiền án về tội "Giết người" và 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Trần Phát Đạt (SN 1964), Hồ Hồng Quảng (SN 1985), đều trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cùng một số người khác uống rượu, ăn nhậu tại quán "Huân Nhung" tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

Trong khi ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó cả hai ra về.

Khẩu súng tại nhà Lê Xuân Giáp. Ảnh: CA

Trần Phát Đạt về nhà lấy khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp. Khi tới nơi, Đạt gọi Lê Xuân Giáp mở cổng để vào nói chuyện.

Lúc này, Lê Xuân Giáp lấy ra khẩu súng AK đến cạnh Trần Phát Đạt rồi giơ súng lên trời bắn liên thanh 6 tiếng nổ, sau đó cả hai tiếp tục vào nói chuyện nợ nần rồi "giảng hòa" ra về.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị phát hiện cũng như đối phó với công an, các đối tượng đã thống nhất khai báo, bưng bít thông tin, đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã truy tìm thu giữ được 2 khẩu súng nói trên cùng nhiều viên đạn.

Trần Phát Đạt còn là Chủ tịch hội doanh nghiệp Hương Khê. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đe dọa giết người" và "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Được biết Lê Xuân Giáp và Trần Phát Đạt là Giám đốc doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện Hương Khê. Trần Phát Đạt còn là Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê.

Cơ quan công an vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các tình tiết của vụ án...