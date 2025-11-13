Khởi tố vụ án liên quan đến hồ nước bị vỡ trên núi làm chết người trong đêm ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS, liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.



Sự cố vỡ hồ đã gậy thiệt hại nặng cho bà con nông dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này đã được thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp …

Trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, sâu 4,5m và ước tính dung tích lên đến 900.000 m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ vào đêm 1-11 gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra toàn diện nguyên nhân gây vỡ ao, hồ chứa, kiểm tra tính pháp lý đối với các ao, hồ chứa nước tại dự án Trang Trại Việt, xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sự cố vỡ hồ nước của dự án Trang Trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai tối 1/11 đã khiến bé gái tử vong và gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Về diện tích sản xuất, thống kê ban đầu khu vực Liên Hương có khoảng 20 ha lúa thuộc thôn Lạc Trị, 10 ha màu thuộc thôn Lạc Trị, Vĩnh Hanh, Phước Thể, 5 ha cây ăn quả thuộc thôn Phước Thể, Lạc Trị, Phú Điền bị ảnh hưởng.

Xây hồ chứa nước không có giấy phép

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc trang trại Việt Phong Phú đã đào 6 ao (trong đó có 3 ao tích trữ nước, thả cá) thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC không có trong chủ trương đầu tư tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập).

Công trình không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập) phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 18-1-2017; không thuộc nội dung Giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6-6-2025 do UBND huyện Tuy Phong cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo phá dỡ các hồ chứa nước trên núi ở xã Tuy Phong

Qua kiểm của của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của công ty trên bản đồ Google Map, tỉnh Lâm Đồng xác định ao chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha và qua nắm bắt thông tin thì chiều sâu trung bình là 4,5 m, dung tích khoảng 900.000 m³.

Đối chiều với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì ao chứa nêu trên thuộc hồ chứa nước vừa.

Do vậy, yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018, phải được kiểm tra, giám sát.



UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, việc tháo cạn phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Sau khi tháo cạn thì phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu trang trại có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân vùng hạ lưu bị thiệt hại.

