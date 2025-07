Ngày 22/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Mai Đức Giang (33 tuổi, trú xã Trạm Thản) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và các tội danh liên quan.

Đối tượng áp sát xe taxi, đập vỡ kính xe. Ảnh: BCA.

Theo cảnh sát, tối 20/7, do mâu thuẫn cá nhân, Mai Đức Giang lái xe máy truy đuổi taxi do anh Nguyễn Mạnh C. điều khiển, chở chị Mai Thị Thu T., trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Ngọc Tháp, xã Hiền Quan.

Khi áp sát được xe, Giang dùng gậy kim loại đập vỡ kính, sau đó dùng dao nhọn tấn công tài xế khiến người này bị thương. Đối tượng tiếp tục xông vào trong xe, dùng dao khống chế chị T., cắt tóc và gây thương tích khiến nạn nhân hoảng loạn.

Đối tượng Mai Đức Giang tại cơ quan công an. Ảnh: BCA.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng hình sự, cơ động và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tổ chức giải cứu con tin. Sau hơn 3 giờ, đến 2h30 ngày 21/7, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Giang, giải cứu an toàn nạn nhân, không để xảy ra thương vong.