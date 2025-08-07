Nghĩa vụ quân sự và công an: Không chấp hành sẽ bị phạt nghiêm khắc từ 5/8/2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có hiệu lực từ ngày 5/8/2025.

Không báo cáo, không đăng ký nghĩa vụ quân sự: Phạt đến 30 triệu đồng

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng.

Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Ảnh minh họa: DV.

Mức phạt từ 8-10 triệu đồng cũng áp dụng đối với một trong các hành vi không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định; không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại cơ quan, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Nếu báo cáo không chính xác, mức phạt là 15-20 triệu đồng. Trường hợp không báo cáo, mức phạt sẽ từ 20-30 triệu đồng.

Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, tham gia công an: Phạt tới 75 triệu đồng

Theo Nghị định này, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ghi trong quyết định gọi sơ tuyển của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mà không có lý do chính đáng.

Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Hành vi đưa hoặc nhận tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cũng bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Mức phạt từ 50-75 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đáng chú ý, theo Nghị định 218, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mà không có lý do chính đáng.

Hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ, đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt từ 50-75 triệu đồng cũng áp dụng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.