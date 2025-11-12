Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Sở Du lịch TP.HCM và UBND xã Hồ Tràm vừa tổ chức hội nghị trao đổi về phát triển du lịch trên địa bàn xã Hồ Tràm.

Xã Hồ Tràm được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân và xã Phước Thuận (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Sau sáp nhập, xã Hồ Tràm có diện tích tự nhiên khoảng 94,51km2, dân số khoảng 51.895 người. Phía Bắc giáp xã Hòa Hội và xã Xuân Sơn; phía Đông giáp xã Xuyên Mộc; phía Tây giáp xã Phước Hải và xã Đất Đỏ; phía Nam giáp Biển Đông.

Hồ Tràm cách trung tâm TP.HCM khoảng 130km về phía Đông Bắc cùng hệ thống giao thông thuận lợi như quốc lộ 55, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, đường ĐT 998, đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao…

Một góc thiên nhiên tại khu vực Hồ Tràm. Ảnh: Carmelina Beach Resort

Với tài nguyên du lịch phong phú gắn với khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, sông Ray và Biển Đông, Hồ Tràm đang định hướng phát triển du lịch biển cao cấp tại TP.HCM.

Hồ Tràm có bờ biển dài khoảng 15km, cát trắng mịn, nước trong xanh, khí hậu nắng ấm quanh năm, thuận lợi phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời có tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch.

Gần đây, một loạt khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng đã đổ về Hồ Tràm và được nhiều du khách tìm đến.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã báo cáo tình hình phát triển du lịch của xã Hồ Tràm, các tiềm năng và định hướng đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch của Hồ Tràm.

Đồng thời, cùng thảo luận công tác phối hợp quản lý nhà nước về du lịch giữa Sở Du lịch và UBND xã Hồ Tràm, định hướng và giải pháp xây dựng khu du lịch quốc gia Long Hải - Bình Châu theo định hướng được xác định tại Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh những ý kiến, kiến nghị và giải pháp được nêu ra là nguồn dữ liệu quý báu, thực tiễn sinh động để Sở Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trong quá trình tham mưu chính sách và triển khai chiến lược phát triển du lịch vùng phía Đông, trong đó Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến trọng tâm, giàu tiềm năng và bản sắc.

Ông Bình nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, cùng sự quan tâm của các sở ngành, sẽ là nền tảng vững chắc để Hồ Tràm phát triển theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.