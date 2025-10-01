Không cho học sinh nghỉ sớm tránh mưa ngập, Sở GDĐT Hà Nội lý giải gì?

Ngày 30/9, Sở GDĐT Hà Nội nhận được làn sóng phản ứng của phụ huynh trong việc chậm trễ không quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ sáng. Việc này khiến cho học sinh đi học trong mưa bão nguy hiểm, nhiều phụ huynh không kịp xoay xở đón con, đón con muộn, tắc đường đến nửa đêm mới về hoặc nhiều em phải ngủ lại trường. Trong khi học sinh đi học từ sáng thì chiều Sở GDĐT mới có công văn chỉ đạo "tùy tình hình" và cuối ngày mới quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 1/10.

Nhiều trường học ở Hà Nội ngập. Ảnh: NVCC

Trước ý kiến về việc không cho học sinh toàn thành phố nghỉ học sớm, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trong tất cả chỉ đạo từ đầu năm học, trước mỗi đợt mưa bão, trong đó có lần này, Sở GDĐT đều yêu cầu các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi ngập lụt. Các hiệu trưởng trường học dựa trên tình hình thực tế để quyết định cho học sinh lùi thời gian vào học, nghỉ học và có kế hoạch dạy bù phù hợp.

"Hà Nội có nhiều trường học với hàng triệu gia đình nên việc quyết định nghỉ học trên diện rộng sẽ phải cân nhắc kỹ. Nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm, con nghỉ học, gặp khó khăn không có người trông nom. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt nên các nhà trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định là phù hợp", đại diện Sở này cho hay.

Đại diện Sở GDĐT cũng lý giải thêm: Sáng 30/9, Sở có văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10. Thay vì đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố vào gần trưa, khi nhiều học sinh đã tới trường, các trường tiếp tục chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh khi phụ huynh chưa đến đón được sẽ hợp lý hơn. Thực tế có nhiều trường thông báo phụ huynh đón con ngay từ sau khi kết thúc học buổi sáng, nghỉ buổi chiều.

Nói về quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 1/10, đại diện Sở GDĐT cho hay: Chiều tối 30/9, khi các tuyến đường đều ngập sâu, qua trao đổi với ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội và Sở được biết sẽ vẫn còn nhiều điểm ngập, có thể nước không rút hết trong ngày. Do đó, Sở GDĐT ra quyết định cho học sinh tất cả các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS - THPT trên toàn Thành phố nghỉ ngày 1/10 để đảm bảo an toàn cho các em cũng như thầy cô giáo.

Ngay sau khi có quyết định của Sở GDĐT, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học ngày 1/10, trong khi đó nhiều trường tổ chức cho các em học online.