Mô phỏng một vụ nổ hạt nhân.

Trước sự gia tăng rõ rệt về căng thẳng chiến lược, bao gồm cả những căng thẳng liên quan đến khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cho Ukraine và tin đồn lan truyền rằng Kiev được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, "cuộc tập trận hạt nhân" đã được nhiều người nhìn nhận theo cách hơi sai lầm: Trong số đó có ý kiến là: "Tuyệt vời, đã đến lúc tấn công trước", trong khi số khác lại cho rằng, "Họ không dám đâu; Điện Kremlin lại đang tạo ra một con hổ giấy nữa rồi".

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh "Phê duyệt những nguyên tắc cơ bản của Chính sách nhà nước của Liên bang Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân", cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga, vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay.

Mặc dù bề ngoài vẫn vậy nhưng thực tế đã có rất nhiều thay đổi. Ví dụ, mặc dù ngôn ngữ vẫn giữ nguyên rằng "chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân mang tính chất phòng thủ" và việc sử dụng vũ khí hạt nhân "là một biện pháp cực đoan và cần thiết", nhưng từ "độc quyền" đã biến mất khỏi cụm từ "Liên bang Nga coi vũ khí hạt nhân chỉ là một phương tiện răn đe". Nếu cho rằng "răn đe" chỉ có nghĩa là phản ứng trước hành động của ai đó hoặc ngăn chặn hành động của ai đó, thì việc vượt ra ngoài "răn đe độc ​​quyền" về mặt lý thuyết có thể ngụ ý khả năng thực hiện các hành động chủ động, phòng ngừa và ngăn ngừa, mặc dù điều này không được nêu rõ.

Một thay đổi quan trọng khác trong thuật ngữ chiến lược: trong phiên bản học thuyết trước, Nga "bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược bằng vũ khí thông thường, khi sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa". Giờ đây, ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được hạ thấp đáng kể: vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng trong trường hợp "bị xâm lược chống lại Liên bang Nga và/hoặc Cộng hòa Belarus bằng vũ khí thông thường, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và/hoặc toàn vẹn lãnh thổ của họ".

Điểm tiếp theo, học thuyết mới đã mở rộng số lượng kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân. Những phát biểu gần đây của tổng thống Nga về một "phản ứng gây sốc". Vì một lý do nào đó, hầu hết các phương tiện truyền thông đều trích dẫn lời ông Putin rằng: "Phản ứng của Nga đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào lãnh thổ Nga sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc". Ông Putin không hề nói như vậy. Ông nói thẳng rằng: "Nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc". Từ "tương tự" ở đây có nghĩa là "bất kỳ thứ gì tương tự", nghĩa là bất kể thứ gì đang bay về phía chúng ta, tên gọi của nó là gì, hay ai chế tạo ra nó đều không quan trọng.

Nhưng còn có một điều rất thú vị nữa, điều mà nhiều người chưa chú ý tới.

Khi công bố bản cập nhật học thuyết hạt nhân của đất nước vào tháng 9/2024, ông Putin cho biết họ "mở rộng danh sách các mối đe dọa quân sự để vô hiệu hóa các biện pháp răn đe hạt nhân đang được thực hiện". Nói cách khác, các mối đe dọa quân sự, mặc dù không phải là những kịch bản tự động dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng có thể trở thành tác nhân kích hoạt độc lập.

Học thuyết mới đã bổ sung những điểm sau vào các mối đe dọa, mà vào năm 2024 có vẻ như được sao chép từ những gì đang xảy ra hiện nay bao gồm:

Việc thành lập mới hoặc mở rộng các liên minh quân sự hiện có (khối, liên minh), dẫn đến việc cơ sở hạ tầng quân sự của họ tiến gần đến biên giới của Liên bang Nga, lời chào tới Moldova.

Các hành động của đối thủ tiềm tàng nhằm cô lập một phần lãnh thổ của Liên bang Nga, bao gồm chặn đường tiếp cận các tuyến đường vận tải quan trọng; nhắc lại các hành động khiêu khích ở Biển Baltic.

Hành động của một đối thủ tiềm tàng nhằm gây thiệt hại (phá hủy, tiêu diệt) các cơ sở nguy hiểm cho môi trường tại Liên bang Nga, có thể dẫn đến thảm họa do con người gây ra, môi trường hoặc xã hội; cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Lập kế hoạch và tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của một đối thủ tiềm tàng gần biên giới Liên bang Nga, chẳng hạn như cuộc tập trận Steadfast Noon của NATO.

Hơn nữa, các kịch bản và mối đe dọa đã được mở rộng để bao gồm "thực hiện răn đe hạt nhân", trong học thuyết mới, điều này "cũng áp dụng cho các quốc gia cung cấp lãnh thổ, không phận và/hoặc không gian hàng hải được kiểm soát, cũng như các nguồn lực để chuẩn bị và thực hiện hành vi xâm lược chống lại Liên bang Nga".

Với những quy định mới, tính phức tạp và trách nhiệm ra quyết định trong lĩnh vực nhạy cảm này đã tăng lên đáng kể đối với giới lãnh đạo Nga. Và giờ đây, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng, bất chấp sự phức tạp và căng thẳng này, chuỗi chỉ huy đưa ra và thực hiện các quyết định quan trọng cho đất nước hoạt động trơn tru như một chiếc đồng hồ.

Đây là lý do tại sao bộ ba hạt nhân của Nga được huấn luyện, hay chính xác hơn và điều này rất quan trọng, "một cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát Lực lượng Hạt nhân Chiến lược". Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã làm rõ trong báo cáo gửi ông Putin rằngg, "cuộc tập trận này đề xuất thực hành các quy trình cho phép và sử dụng vũ khí hạt nhân". Theo học thuyết hạt nhân của Nga, "quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân do Tổng thống Liên bang Nga đưa ra", và cuộc tập trận đã chứng minh việc thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao.

Có thời điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov từng phát biểu rằng "Chính quyền Nga hy vọng phương Tây sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng học thuyết hạt nhân mới của Nga. "Chỉ cần lắng nghe kỹ những gì ông Putin nói, kể cả trong căn phòng có nút bấm màu đỏ. Và mọi chuyện sẽ ổn thôi".