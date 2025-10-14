Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thứ ba, ngày 14/10/2025 06:29 GMT+7

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev

Thứ ba, ngày 14/10/2025 06:29 GMT+7
Ukraine có thể buộc phải sơ tán các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô, do không còn khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, chuyên gia địa chính trị Anh Alexandr Mercouris nhận định.
Người dân Kiev trú bom. Ảnh NV

“Tình hình trên không hiện nay trở nên quá nghiêm trọng đối với Ukraine đến mức họ không còn có thể che giấu sự thật này được nữa... Hiện tại, chúng ta đang xem xét một kịch bản mà Ukraine có thể sẽ phải bắt đầu cân nhắc, ít nhất là xem xét khả năng sơ tán các thành phố lớn như Kiev và những nơi khác”, ông nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, các hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine được cung cấp tỏ ra không hiệu quả. Ông Mercouris cũng nhắc lại đây là loại vũ khí phòng không hiện đại nhất, được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Đòn đánh mạnh vào hệ thống năng lượng

Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng cung cấp điện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Đòn đáp trả này là phản ứng trước các cuộc tấn công mang tính khủng bố của lực lượng vũ trang Ukraine vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Công ty nhà nước “Ukrenergo” thông báo về tình trạng mất điện khẩn cấp tại 10 khu vực, bao gồm các tỉnh Kiev, Poltava và Sumy. Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng thừa nhận hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng.

Tại Kiev, toàn thành phố chìm vào cảnh mất điện hoàn toàn, giao thông tê liệt, một số tuyến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động và các trường học chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại Dnepr, Kharkov và Kremenchuk. Tại Krivoy Rog, nhiều chuyến tàu đến ga bị chậm giờ.

Chính quyền địa phương thông báo việc phong tỏa giao thông qua đập thủy điện ở vùng Cherkasy và qua đê chắn nước của Nhà máy Thủy điện Dnepr nằm ở phần tỉnh Zaporozhye do Kiev kiểm soát. Tại khu vực này, các cơ sở hạ tầng khí đốt cũng bị hư hại.

Châu Âu nhận kết đắng vì khối tài sản đóng băng của Nga

Các quốc gia thành viên EU khó có thể đạt được thỏa thuận chính trị vào cuối tháng này về gói vay 175 tỷ euro (190 tỷ đô la) dành cho Ukraine được tài trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga, Euractiv đưa tin, trích dẫn lời một số nhà ngoại giao EU.

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đưa ra tuyên bố bất ngờ về chấm dứt xung đột với Nga

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đưa ra tuyên bố bất ngờ về chấm dứt xung đột với Nga

EU chuẩn bị cung cấp cho Ukraine số tiền hàng tỷ đô la bị đóng băng của Nga

EU chuẩn bị cung cấp cho Ukraine số tiền hàng tỷ đô la bị đóng băng của Nga

Quốc gia từng là đồng minh này đã mắc'sai lầm nghiêm trọng' khi đối đầu với Nga

Quốc gia từng là đồng minh này đã mắc'sai lầm nghiêm trọng' khi đối đầu với Nga

Ông Zelensky tung đòn trừng phạt Nga, Trung Quốc

Ông Zelensky tung đòn trừng phạt Nga, Trung Quốc

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh
Xã hội

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh

Xã hội

Cô gái 17 tuổi chỉ ăn vài thìa cơm mỗi ngày và điên cuồng tập thể dục để giảm cân, đến mức ngất xỉu, huyết áp tụt, mạch chậm, thân hình gày yếu.

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn
Nhà nông

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn

Nhà nông

UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk trước thời điểm sáp nhập tỉnh) cho biết, tính đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được 8 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch được cấp mã số với diện tích hơn 150 ha.

Cây tốt um, 'thả' la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng
Nhà nông

Cây tốt um, "thả" la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng

Nhà nông

Trên vùng đất lịch sử xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), những ngày này, màu xanh của cây hồng vuông đang phủ kín các triền đồi. Loại quả ngon muốn giòn ngọt phải ngâm 3 ngày 3 đêm này đang giúp nông dân đổi đời. Từ những thử nghiệm ban đầu, cây hồng vuông nào cũng "thả" quả la liệt, ngắm một lượt là "hoa mắt", dân bẻ bán là trúng.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Tối nay (14/10) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98

Pháp luật

Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; thông tin mới vụ Ngân 98; tìm thấy người phụ nữ đi lạc 4 ngày trong rừng sâu, đói lả, hoảng loạn... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên
Nhà nông

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên

Nhà nông

“Tây Nguyên là mảnh đất rộng lớn, màu mỡ, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư rất thân thiện, thuận lợi để các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi. Đó là lý do Japfa xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực này, với nhiều dự án trọng điểm”, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) cho biết khi trả lời PV Báo Dân Việt.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Chàng trai sinh năm 2000 ở Phú Thọ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo thu tiền tỷ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Chàng trai sinh năm 2000 ở Phú Thọ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo thu tiền tỷ

Nhà nông

Sau hơn 3 năm trở về quê làm nông nghiệp, chàng trai trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Tùng Dương, ở xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ đã có thu nhập tiền tỷ từ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo. Với thành công đó, anh được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao

Nhà nông

Chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức đã quy tụ 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Gia đình

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Gia đình

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
Thể thao

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

