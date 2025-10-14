“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev

Người dân Kiev trú bom. Ảnh NV

“Tình hình trên không hiện nay trở nên quá nghiêm trọng đối với Ukraine đến mức họ không còn có thể che giấu sự thật này được nữa... Hiện tại, chúng ta đang xem xét một kịch bản mà Ukraine có thể sẽ phải bắt đầu cân nhắc, ít nhất là xem xét khả năng sơ tán các thành phố lớn như Kiev và những nơi khác”, ông nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, các hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine được cung cấp tỏ ra không hiệu quả. Ông Mercouris cũng nhắc lại đây là loại vũ khí phòng không hiện đại nhất, được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Đòn đánh mạnh vào hệ thống năng lượng

Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng cung cấp điện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Đòn đáp trả này là phản ứng trước các cuộc tấn công mang tính khủng bố của lực lượng vũ trang Ukraine vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Công ty nhà nước “Ukrenergo” thông báo về tình trạng mất điện khẩn cấp tại 10 khu vực, bao gồm các tỉnh Kiev, Poltava và Sumy. Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng thừa nhận hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng.

Tại Kiev, toàn thành phố chìm vào cảnh mất điện hoàn toàn, giao thông tê liệt, một số tuyến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động và các trường học chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại Dnepr, Kharkov và Kremenchuk. Tại Krivoy Rog, nhiều chuyến tàu đến ga bị chậm giờ.

Chính quyền địa phương thông báo việc phong tỏa giao thông qua đập thủy điện ở vùng Cherkasy và qua đê chắn nước của Nhà máy Thủy điện Dnepr nằm ở phần tỉnh Zaporozhye do Kiev kiểm soát. Tại khu vực này, các cơ sở hạ tầng khí đốt cũng bị hư hại.