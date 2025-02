Không đạt chỉ tiêu lừa đảo tại Campuchia, nam thanh niên phải nhờ gia đình chi tiền "chuộc thân"

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Sáng (SN 1979), Lưu Trường An (SN 2002, cùng ở Hà Nội); Hoàng Đình Sơn (SN 1998) và Trần Quang Anh (SN 1998, cùng ở Hải Phòng) về tội "Mua bán người" theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, các bị can Sáng và An rủ nhau sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty của người Trung Quốc tại tỉnh Osama, Campuchia. Trong thời gian làm việc tại đây, Sáng và An làm cùng nên quen biết với Sơn và Quang Anh.

Các bị can An và Sáng có hành vi đưa người sang công ty lừa đảo ở Campuchia để hưởng tiền môi giới.

Hằng ngày, cả nhóm làm việc theo chỉ đạo của người Trung Quốc với nhiệm vụ ngồi máy tính, đóng giả làm con gái để làm quen thanh niên ở Việt Nam thông qua mạng xã hội rồi dụ dỗ, hướng dẫn họ đầu tư tài chính, nộp tiền vào tài khoản nhằm chiếm đoạt để được hưởng tiền hoa hồng.

Đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Hoàng Đình Sơn cùng Nguyễn Thanh Sáng và Lưu Trường An lần lượt đi theo đường tiểu ngạch về Việt Nam. Trong khi đó, Trần Quang Anh tiếp tục ở lại Campuchia để làm việc.

Cuối tháng 12/2023, An và Sáng đã bàn bạc, rủ nhau dụ dỗ rồi bán người sang Campuchia. Nhóm này quảng cáo ai sang sẽ được làm việc với mức lương cao, hấp dẫn. Sau đó, Sáng dùng tài khoản Telegram liên hệ với Sơn hỏi về tiền công và cách thức đưa người sang Campuchia làm việc.

Sơn dùng Facebook của mình để liên hệ với Trần Quang Anh hỏi về cách thức đưa được người sang Campuchia. Quang Anh hỏi quản lý của mình ở Campuchia thì được biết, nếu đưa được người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc sẽ được trả tiền công là 1.000USD/người và chỉ cần đưa được người đến bến xe ở TP.HCM, việc còn lại công ty lo.

Quang Anh nói lại cho Đình Sơn biết, tiền công đưa người sang Campuchia là 500USD/người và Đình Sơn thông báo lại cho Sáng biết.

Sáng và An thống nhất rồi phân công, An lên mạng xã hội để tìm, tuyển dụng người sang Campuchia, còn Sáng chịu trách nhiệm dẫn người vào TP.HCM.

Cuối tháng 12/2023, An dùng tài khoản Facebook “Vân Vân” làm quen với cháu Q. (SN 2007, ở Bắc Giang). Bị can "nổ", nếu Q. đồng ý sang Campuchia sẽ chỉ làm công việc trên máy tính, tạo các tài khoản Facebook đóng giả làm con gái nói chuyện, làm quen với những người đàn ông Việt Nam, được hưởng lương 25 triệu đồng/tháng.

Tin tưởng các thông tin mà An đưa ra, cháu Q. đồng ý sang Campuchia để làm việc. Do vậy, An báo cho Sáng biết để liên hệ với Đình Sơn, chuẩn bị đón Q. Bị can Sơn đồng ý, bảo Sáng đưa nạn nhân vào TP.HCM và sẽ được trả công 500USD.

Ngày 30/12/2023, Sáng và An đón cháu Q. tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để đưa ra bên xe Nước Ngầm. Tại đây, An đưa Sáng 2,3 triệu đồng để mua vé xe khách, cùng nạn nhân vào TP.HCM. Ngày 1/1/2024, Sáng liên hệ với Đình Sơn qua ứng dụng Telegram để thông báo về việc đưa cháu Quân sắp vào đến nơi.

Sau đó, Đình Sơn liên hệ, thông báo cho Quang Anh biết. Thời điểm này, Quang Anh đang ở Campuchia nên trả lời, cứ đưa người đến TP.HCM đồng thời cho số điện thoại bên nhận người để liên lạc.

Hôm sau, cháu Q. đến TP.HCM liền bị các đối tượng đưa sang Campuchia bằng đường sông rồi đưa vào làm cho một công ty ở tỉnh Osama. Tại đây, nạn nhân gặp và được Quang Anh đưa cho 300USD (tương đương 7 triệu đồng), nói là tiền công ty đưa để chi tiêu.

Nhóm lừa đảo bố trí chỗ ăn ở cho Q. và hướng dẫn công việc là đóng giả con gái, vào các hội nhóm hẹn hò nhắn tin với thanh niên Việt Nam để làm quen rồi dụ dỗ, hướng dẫn họ đầu tư tài chính, nộp tiền vào các tài khoản rồi sẽ được hưởng tiền hoa hồng.

Lúc này, quản lý của Quang Anh cũng đưa cho bị can 1.000USD tiền "môi giới việc làm"; các bị can chia nhau chiếm đoạt số tiền này.

Cuối tháng 1/2024, cháu Q. không thực hiện công việc do công ty giao, muốn về Việt Nam nhưng các đối tượng thuộc công ty không đồng ý, yêu cầu phải trả 200 triệu đồng. Do bị bắt ép nên nạn nhân gọi video call cho anh trai thông báo nội dung sự việc.

Đang nói chuyện với anh trai, Q. bị một số đối tượng bắt gặp và chúng liền đánh đập, chích điện vào người để ép gia đình sớm chuyển tiền. Bố đẻ nạn nhân phải chuyển 45 triệu đồng cho nhóm đang khống chế Q. ở Campuchia.

Tuy nhiên, do không nhận đủ số tiền yêu cầu nên ngày 30/1/2024, nhóm côn đồ đưa cháu Q. sang một công ty khác tại thủ đô Phnôm Pênh, tiếp tục ép làm công việc lừa đảo trên mạng xã hội.

Nạn nhân phải liên hệ gia đình, bảo chuyển 131 triệu đồng để chuộc về. Ngày 21/2/2024, bố của Q. chi đủ số này mới đón được con trai về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, ông trình báo sự việc tới cơ quan công an.