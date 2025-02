Xe điện 4 bánh phải ngừng hoạt động vì nghị định mới: UBND TP.HCM kiến nghị điều chỉnh

Xe điện 4 bánh ở TP.HCM được thí điểm từ tháng 4/2024 do Công ty TNHH Saigon Public (Saigon PT) vận hành. Xe hoạt động trong phạm vi nội thành TP, kết nối quận 1 với quận 4, quận 5 với quận 6; đi qua các điểm tham quan, du lịch, di tích, khu vui chơi, thương mại như bến Nhà Rồng, cầu Khánh Hội, Nhà hát Thành phố, chợ Bến Thành…

Sau 9 tháng vận hành, công ty đã phải tạm ngừng hoạt động 70 xe điện do phát sinh một số vướng mắc. Cụ thể, theo quy định trong nghị định 165/2024, từ ngày 15/2/2025, xe 4 bánh gắn động cơ chỉ được hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả các xe tham gia giao thông.

Tuy nhiên, hiện TP.HCM không còn biển báo giới hạn tốc độ dưới 40km/h (trừ một số vị trí đặc thù, đặc biệt nguy hiểm như trên nhánh A cầu vượt Cát Lái, đường hầm sông Sài Gòn, một số ít khu vực công trình đang thi công).

Sở GTVT TP.HCM cho biết, khi áp dụng các quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đối với loại hình này, phát sinh một số vướng mắc.

Đơn cử là việc xác định các tuyến đường đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h (đối với xe chở người) hoặc tối đa 50km/h (đối với xe chở hàng) áp dụng cho tất cả loại xe tham gia giao thông.

"Theo điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì xe 4 bánh có gắn động cơ được xác định thuộc nhóm xe cơ giới. Tại TP.HCM, đường ngoài khu dân cư nội bộ gần như phục vụ cho tất cả các loại xe cơ giới.

Khi cơ quan chức năng tổ chức hoạt động cho xe điện 4 bánh và lắp đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa là 30km/h (đối với xe chở người) hoặc tối đa 50km/h (đối với xe chở hàng) ảnh hưởng hoạt động của xe khách, xe tải", Sở GTVT nhận định.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác (Sở GTVT TP) cho hay, UBND TP.HCM nhận định việc triển khai xe điện hoạt động trong phạm vi hạn chế đã phần nào phát huy được hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Do đó, để khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động xe bốn bánh chở người có gắn động cơ, UBND TP.HCM đã đề nghị Bộ GTVT, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện thống nhất nghị định số 165/2024 với một số điều khoản Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận cho hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe 4 bánh chạy bằng điện với thời gian, phạm vi hạn chế trong khi chờ rà soát, điều chỉnh nghị định 165.

"Loại xe điện này đang góp phần vào hệ thống giao thông công cộng của TP, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch. Ngoài ra, xe điện còn phù hợp với điều kiện hạ tầng đường sá của TP.HCM, nơi mà các phương tiện lớn khó di chuyển. Với kích thước nhỏ gọn, xe điện giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị", Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT TP khẩn trương cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nghị quyết, tham mưu UBND TP trình HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.

Riêng đối với hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Ban An toàn giao thông TP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT TP, Sở Du lịch, Công an TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá hoạt động của loại hình này, đề xuất phương án thực hiện phù hợp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh và thúc đẩy phát triển du lịch TP.