Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ kép

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội 20/10, có mưa rào và giông vài nơi. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội. Từ gần sáng và ngày 20/10, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.