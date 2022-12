Không ngừng cống hiến vì cộng đồng

Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, các chiến sĩ Công an nhân dân được ví như “lá chắn thép”. Không những thế, dù đặc thù nghề nghiệp luôn phải đối mặt với những hy sinh, gian khó, họ vẫn không ngừng cống hiến cho cộng đồng khi sẵn sàng sẻ chia những giọt máu đào.

Các thành viên Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Công an thành phố Hà Nội tham gia hiến máu.

Sự hy sinh thầm lặng

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội cho biết, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện được thành lập với 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở có 5.691 thành viên, đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Đây cũng là mô hình câu lạc bộ hiến máu có quy mô lớn nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của người cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô.

Qua mạng xã hội, Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội thường nhận được những thông tin khẩn cấp về nơi đang cần máu cứu người. Sau khi liên hệ, xác minh, thành viên Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện lại lên đường làm nhiệm vụ.

Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Kim (sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị tai nạn nguy kịch, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cần gấp nhóm máu B để điều trị. Nhận được thông tin, Ban điều hành Câu lạc bộ lập tức thông báo tới tất cả các đơn vị trong Công an thành phố. Thượng úy Cao Ngọc Tuyền, Bí thư Đoàn phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã xung phong hiến máu, cứu sống bệnh nhân.

Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, Thượng úy Cao Ngọc Tuyền là tác giả nhiều bài viết phân tích, bóc trần những thủ đoạn gây án tinh vi của tội phạm. Mạnh mẽ, rắn rỏi và năng động là thế nhưng khi được hỏi về nghĩa cử cao đẹp của mình, Thượng úy Cao Ngọc Tuyền chỉ ngại ngùng tâm sự ngắn gọn, anh luôn sẵn sàng cống hiến những giọt máu khi người dân cần.

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cũng từng ghi nhận một ca bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi nếu không được hiến máu kịp thời. Đó là bệnh nhân Bùi Kim Kiện (sinh năm 1967, ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị tắc động mạch chủ type A, biến chứng suy thận, viêm phổi và hoại tử ruột.

Chiều 30/8/2022, bệnh nhân cần tiểu cầu (nhóm máu B) gấp để cấp cứu. Huy động người nhà bệnh nhân cũng chỉ lấy được 4 đơn vị máu, vẫn thiếu 2 đơn vị tiểu cầu. Trước tình huống khẩn cấp, chiến sĩ Lê Đình Hiếu, Công an quận Hai Bà Trưng đã xung phong hiến máu cứu giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Nhiều lần trong những tình huống khẩn cấp như thế, đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp tình nguyện hiến máu, kịp thời giúp người bệnh giành lại sự sống. Anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1994, ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) xúc động bày tỏ: “Vợ tôi cần được hiến máu gấp để vượt qua cơn nguy kịch. Lúc khó khăn, các chiến sĩ công an đã hiến giọt máu đào, cứu sống vợ tôi. Gia đình tôi luôn khắc ghi trong lòng sự giúp đỡ của các anh”.

Phần thưởng xứng đáng là được nhân dân tin yêu

Niềm vui đến với Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện khi vinh dự là một trong 9 đơn vị đạt giải tình nguyện quốc gia năm 2022 và được cộng đồng mạng bình chọn là tổ chức uy tín, hiệu quả nhất. Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, dù mới thành lập từ tháng 6/2021 nhưng đến nay Câu lạc bộ đã huy động, tổ chức cho 97 lượt thành viên tình nguyện đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội hiến máu khẩn cấp, hỗ trợ cấp cứu 42 bệnh nhân vượt qua tình huống nguy hiểm. Đến nay, Câu lạc bộ đã tham mưu triển khai 2 hành trình với 38 buổi hiến máu tại 33 điểm, vận động 6.751 lượt thành viên đăng ký tham gia hiến máu, thu về 5.882 đơn vị máu an toàn.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đánh giá, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Công an thành phố Hà Nội là đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang tổ chức được chiến dịch hiến máu nhiều ngày nhất với số lượng máu tiếp nhận lớn nhất trong giai đoạn cả nước đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Những đóng góp của Câu lạc bộ được ngành Y tế và nhân dân ghi nhận.

Ngoài sự đánh giá cao của xã hội, của các cơ quan thông tấn báo chí, trang thông tin điện tử, nhóm cộng đồng xã hội, những hình ảnh đẹp, câu chuyện nhân văn và những đóng góp tích cực mỗi ngày, mỗi giờ của Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Công an thành phố Hà Nội, dù thầm lặng, đều được người dân Thủ đô và cả nước ghi nhận và tin yêu.