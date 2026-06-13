Không phải ưu đãi thuế, chuyên gia chỉ ra lợi thế lớn nhất của FTZ Đà Nẵng

Chiều 13/6, tại Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế và phát triển khu thương mại tự do đã chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công trên thế giới, đồng thời đề xuất các giải pháp để Đà Nẵng phát triển FTZ theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Một trong những tham luận thu hút sự quan tâm tại hội thảo là phần trình bày của bà Hồ Thị Thu Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam. Với nhiều năm nghiên cứu về logistics và các mô hình khu thương mại tự do trên thế giới, bà Hòa cho rằng Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội đặc biệt để xây dựng mô hình FTZ mang bản sắc riêng của Việt Nam.

FTZ Đà Nẵng không nên chỉ là khu ưu đãi thuế

Theo bà Hòa, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam đã tham gia hỗ trợ TP Đà Nẵng ngay từ những giai đoạn đầu nghiên cứu đề án FTZ. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng đề án tương tự, vì vậy thành công của FTZ Đà Nẵng sẽ có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của mô hình này trên phạm vi cả nước.

“Chúng tôi kỳ vọng với vai trò tiên phong của Đà Nẵng và tiếp theo là TP Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ có những FTZ phát triển mạnh mẽ như các quốc gia trong khu vực châu Á, nơi các khu thương mại tự do đang đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư”, bà Hòa chia sẻ.

Bà Hồ Thị Thu Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam tham luận tại hội thảo. Ảnh: D.B

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, FTZ Đà Nẵng có một đặc điểm rất riêng là được quy hoạch thành 7 phân khu tại nhiều vị trí khác nhau. Đây vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là lợi thế của thành phố.

“Bảy phân khu rời rạc thường được nhìn nhận là một khó khăn trong quản lý và vận hành. Tuy nhiên, lợi thế là chúng ta có thể phủ rộng không gian phát triển, gắn kết trực tiếp với các hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao và Hành lang Kinh tế Đông - Tây”, bà Hòa nhận định.

Theo bà Hồ Thị Thu Hòa, một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Đà Nẵng hiện nay là thay đổi cách tiếp cận về khu thương mại tự do.

Bà cho rằng trong nhiều năm, các FTZ thường được hiểu đơn giản là khu vực được hưởng ưu đãi thuế và thực hiện các hoạt động lưu kho, trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, xu hướng phát triển trên thế giới đã thay đổi hoàn toàn.

“Chúng ta cần chuyển định vị FTZ. FTZ không chỉ là nơi ưu đãi thuế mang tính truyền thống mà phải trở thành không gian để thực hiện các thể chế mới, là trung tâm điều phối chuỗi cung ứng quốc tế”, bà Hòa nhấn mạnh.

Theo bà, trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa sâu rộng, các FTZ thành công đều phát triển theo hướng tích hợp giữa thương mại, logistics, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, FTZ Đà Nẵng cần tận dụng lợi thế của Cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và vị trí cửa ngõ Hành lang Kinh tế Đông - Tây để trở thành trung tâm phân phối hàng hóa của miền Trung và tiểu vùng Mekong.

Chủ tịch TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án hạ tầng tại FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4. Ảnh: D.B

Bà Hòa cho rằng Đà Nẵng không nên chỉ tập trung vào hoạt động trung chuyển mà cần phát triển các dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao.

“Chúng ta cần hướng tới các dịch vụ như gom hàng, chia tách lô hàng, đóng gói, lắp ráp, kiểm định, bảo quản và phân phối. Đây là những dịch vụ tạo giá trị gia tăng lớn và giúp FTZ Đà Nẵng hình thành lợi thế cạnh tranh khác biệt”, bà Hòa phân tích.

Theo chuyên gia này, xu hướng chuỗi cung ứng xanh đang trở thành tiêu chí hàng đầu của các tập đoàn quốc tế. Vì vậy, FTZ Đà Nẵng cần xây dựng hình ảnh là khu thương mại tự do xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ cao và ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

“Chúng ta cần tạo cho nhà đầu tư một hình dung rõ ràng rằng FTZ Đà Nẵng không phải là nơi chỉ có ưu đãi thuế, mà là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững”, bà Hòa nhấn mạnh.

Muốn cạnh tranh phải có logistics thông minh và nhà đầu tư dẫn dắt

Từ kinh nghiệm nghiên cứu các mô hình FTZ tại Singapore, Hàn Quốc, UAE và Panama, bà Hồ Thị Thu Hòa cho rằng Đà Nẵng cần học hỏi nhưng không sao chép.

Theo bà, Singapore thành công nhờ tận dụng lợi thế cảng biển quốc tế và mô hình “plug and play”, trong đó hạ tầng được chuẩn bị sẵn để nhà đầu tư có thể triển khai dự án nhanh chóng.

Hàn Quốc lại nổi bật với mô hình FTZ gắn với logistics thông minh, công nghệ cao, bán dẫn và hệ sinh thái nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, UAE xây dựng các FTZ quy mô lớn dựa trên sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược và hệ thống cảng biển, sân bay có tính kết nối toàn cầu.

Bản đồ 7 vị trí quy hoạch xây dựng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Từ những kinh nghiệm này, bà Hòa cho rằng FTZ Đà Nẵng cần ưu tiên thu hút các nhà đầu tư “mỏ neo” có khả năng dẫn dắt hệ sinh thái.

“Chúng ta không chỉ cần nhà đầu tư, mà cần những nhà đầu tư có năng lực kết nối chuỗi cung ứng, thu hút doanh nghiệp vệ tinh, kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, bà Hòa đề xuất.

Đặc biệt, bà Hòa dành nhiều thời gian phân tích các chỉ số logistics mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Theo bà, Việt Nam hiện có nhiều chỉ số logistics nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN, nhưng thời gian lưu kho và xử lý hàng hóa vẫn là điểm nghẽn lớn.

Theo số liệu được dẫn tại hội thảo, thời gian lưu kho trung bình đối với hàng nhập khẩu của Việt Nam hiện khoảng 6,2 ngày, cao hơn nhiều quốc gia cạnh tranh trong khu vực.

“Trong thương mại hiện đại, thời gian không còn là tiền bạc mà đã trở thành kim cương. Nếu rút ngắn được thời gian xử lý hàng hóa, thời gian giao nhận và thời gian thông quan, chúng ta sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn”, bà Hòa nhấn mạnh.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, đây cũng là lý do FTZ Đà Nẵng cần đi đầu trong ứng dụng hải quan số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng quản trị thông minh.

Bà cho rằng với mô hình 7 phân khu, công nghệ chính là chìa khóa để kết nối toàn bộ hệ sinh thái thành một thể thống nhất.

“Thay vì kết nối bằng hàng rào vật lý, chúng ta có thể kết nối bằng dữ liệu, bằng hải quan số, bằng các nền tảng quản lý hiện đại. Đó là cách nhiều FTZ trên thế giới đang vận hành”, bà Hòa nói.

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, bà Hòa cũng cho rằng Đà Nẵng cần đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia quốc tế, phát triển các khu đô thị dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo để hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh cho FTZ.

“Người đi sau có lợi thế của người đi sau. Đà Nẵng có thể học hỏi những bài học thành công cũng như tránh được những hạn chế mà các FTZ trên thế giới từng gặp phải. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, FTZ Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu khu thương mại tự do của Việt Nam và là động lực tăng trưởng mới của khu vực”, bà Hồ Thị Thu Hòa kỳ vọng.