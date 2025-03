Không tổ chức công an cấp huyện, người dân đăng kí xe tại công an xã như thế nào? Không tổ chức công an cấp huyện, người dân đăng kí xe tại công an xã như thế nào?

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 13/2025/TT-BCA (có hiệu lực thi hành từ 1/3) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-ВСА ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.