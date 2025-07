KDL hết phép vẫn công khai hoạt động

Ngày 2/10/2018, UBND TP. Huế (trước đây là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) cấp Giấy phép số 69/GP-UBND cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy An (HTX Thuỷ An) về việc hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Thủy Yên. Giấy phép có hiệu lực 5 năm và hết hạn ngày 22/10/2023.

Đến nay việc cấp phép vẫn chưa được chấp thuận nhưng Hợp tác xã này vẫn tổ chức kinh doanh, bao gồm việc vận chuyển khách qua lại trên lòng hồ Thủy Yên. Đáng chú ý, khách vẫn được đưa xuống lòng hồ bằng ghe thuyền, hoạt động trong khu vực thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đòi hỏi phải có giấy phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, như đăng ký, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy An sẽ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 16 chỗ từ bãi đỗ xe đến Bến thuyền hồ Thủy Yên với mức giá cụ thể. Thực tế, khách du lịch được chở trên cùng xe máy cũ, không mang mũ bảo hiểm, di chuyển từ cổng hồ đến đỉnh đập, từ nhà chờ đến các bãi tắm.

Chưa hết, trong quá đi thuyền, dù áo phao được trang bị sẵn, nhưng chủ thuyền không yêu cầu hay nhắc nhở khách mặc trong suốt hành trình di chuyển trên lòng hồ Thủy Yên, từ bến thuyền đến Khu du lịch sinh thái Suối Tiên và ngược lại.

Không có lời nhắc nhở nào về việc mặc áo phao trên suốt tuyến đường di chuyển trên lòng hồ Thuỷ Yên.

Hoạt động này diễn ra ngay trong lòng hồ thủy lợi Thủy Yên khu vực có quy định nghiêm ngặt về bảo vệ công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi 2017.



Theo thông tin từ người dân và ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, HTX Thủy An vẫn đang thu phí vào cổng khu du lịch với giá 55.000 đồng/người. Phí giữ xe ô tô là 15.000 đồng/lượt. Ngoài ra, khu vực còn có hơn 10 sạp hàng được các tiểu thương dựng lên quanh bờ hồ để bán đồ ăn, nước uống, dịch vụ. Mỗi sạp này được thuê với mức giá dao động từ 40–70 triệu đồng/năm.



Dù đã hết giấy phép hoạt động nhưng HTX Thuỷ An vẫn tiếp tục thu các khoản tiền liên quan.

Toàn bộ nguồn thu này đều được thực hiện trong bối cảnh HTX không có giấy phép. Theo Luật Du lịch và Luật Thủy lợi, mọi hoạt động khai thác dịch vụ tại công trình thủy lợi phải có sự cho phép và chịu giám sát của các cơ quan chức năng. Việc tiếp tục thu tiền từ hoạt động không phép có thể bị xem là hành vi chiếm dụng tài sản công và vi phạm luật quản lý tài nguyên.

Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố trên lòng hồ thủy lợi

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Đức Hoài Khánh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi TP. Huế, đơn vị trực tiếp quản lý hồ Thủy Yên khẳng định: “Đơn vị đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu HTX Thủy An dừng ngay các hoạt động khai thác du lịch khi chưa có giấy phép mới. Tuy nhiên, phía HTX không thực hiện, vẫn tiếp tục khai thác, thậm chí mở rộng quy mô hoạt động”.

Cụ thể, ngày 25/4/2025, Công ty gửi văn bản số 338/CTTL-QLN đến HTX Thủy An, trong đó nêu rõ: “HTX Thủy An chưa được UBND TP. Huế cấp lại giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Thủy Yên. Trong thời gian chờ cấp lại, yêu cầu HTX không được tiếp tục các hoạt động tại đây”.

Theo lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, giấy phép hoạt động của khu du lịch này đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023 nhưng đến nay khu lịch này vẫn còn hoạt động nhộn nhịp.

Không dừng lại ở đó, ngày 21/7/2025, Công ty tiếp tục gửi văn bản số 752/BC-CTTL đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Chân Mây – Lăng Cô, phản ánh việc HTX vẫn tiếp tục hoạt động trái phép. Văn bản này cũng nêu rõ: “HTX Thuỷ An vẫn có các hoạt động như chạy thuyền đưa đón khách và kinh doanh dịch vụ trong lòng hồ Thủy Yên”.

Ông Cái Lê Chính Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chúng tôi biết giấy phép của HTX Thủy An đã hết hạn từ tháng 10/2023. Hiện địa phương đang tiến hành xác minh thêm thông tin và sẽ xử lý nếu phát hiện vi phạm”.

Dù các vi phạm đã được nêu rõ qua văn bản chuyên môn, báo cáo địa phương và thực tế quan sát, đến nay, không có thông tin công khai nào từ các cơ quan chức năng về việc xử lý sai phạm này.

Mỗi năm khu du lịch sinh thái Suối Tiên đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch.

Việc để một cơ sở du lịch hết phép vẫn thu tiền và khai thác tài nguyên công cộng như lòng hồ thủy lợi đang đặt ra câu hỏi lớn về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý cấp thành phố.

Chiều 25/7, ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, đã chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp Thủy An tạm dừng các hoạt động khai thác du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa Thủy Yên.



Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này



HTX Nông nghiệp Thủy An báo cáo gì?



Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy An vừa có báo cáo gửi UBND xã Chân Mây – Lăng Cô về tình hình hoạt động của Khu du lịch sinh thái Suối Tiên – Hồ Thủy Yên. Theo đó, khu du lịch này đã được triển khai từ năm 2018 và hiện đang tiếp tục hoạt động sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo báo cáo, dự án “Khu du lịch sinh thái Suối Tiên – Hồ Thủy Yên” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 128/QĐ-KKT-CN ngày 08/6/2018, với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng và thời gian hoạt động 30 năm. Dự án cũng đã được cấp phép hoạt động trong phạm vi quản lý thủy lợi tại Hồ Thủy Yên theo Quyết định số 69/GP-UBND ngày 23/10/2018.

Ngoài ra, theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 09/08/2024 của UBND tỉnh, khu vực này được đưa vào phân khu xây dựng các điểm du lịch phân tán thuộc Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Hợp tác xã cũng đã xây dựng phương án giá và hoàn tất hồ sơ kê khai gửi đến các cơ quan chức năng vào ngày 02/12/2021. Giá vé vận chuyển hành khách được kê khai là 50.000 đồng/người/lượt và bảo hiểm tai nạn thương tật 5.000 đồng/người/lượt.

Trong giai đoạn 2018–2025, HTX đã huy động vốn từ 244 thành viên với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng, mua sắm 7 thuyền và xây dựng 7 bãi tắm phục vụ du khách. Hoạt động này nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên HTX, đồng thời đóng góp vào ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số điều chỉnh quy hoạch phân khu, dự án bị chậm tiến độ. HTX Thủy An cũng đã bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 19/QĐ-XPHC của Thanh tra Sở Tài chính ngày 27/06/2025, với số tiền 75 triệu đồng. HTX đã nộp phạt đầy đủ theo biên lai số 7286 ngày 04/07/2025.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế – Công nghiệp đã cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án với diện tích 1,2 ha (mã hồ sơ H57.21-250709-1296, ngày 09/07/2025). HTX đang tiếp tục hoàn tất thủ tục thuê đất, xây dựng, và duy trì hoạt động du lịch theo đúng quy định pháp luật.