Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:26 GMT+7

Khu rừng nào ở thành phố Đồng Nai la liệt cây cổ thụ, có con vật khổng lồ này?

+ aA -
Ngọc Liên Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:26 GMT+7
Với hàng trăm hécta đất rừng được quy hoạch, cùng hệ sinh thái rừng đa dạng bậc nhất phía Nam, thành phố Đồng Nai đã tạo nên thương hiệu du lịch sinh thái rừng với những tour khám phá độc đáo.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khách du lịch trải nghiệm, khám phá rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên, thành phố Đồng Nai.

Đến với Đồng Nai, du khách có cơ hội khám phá rừng xanh trải dài khắp thành phố. Đây là những điểm đến mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá và tìm hiểu về đa dạng sinh học.

Những “ngôi nhà” của muông thú

Đồng Nai sở hữu nhiều điểm đến sinh thái rừng hấp dẫn như: Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên), VQG Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập), Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa (TNVH) Đồng Nai (phường Trị An), rừng Gia Canh (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, xã Định Quán), rừng ngập mặn Long Thành (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, phường Long Thành)... Đây là những “ngôi nhà” của muông thú.

Trở thành thương hiệu của Đồng Nai từ hàng chục năm nay, VQG Cát Tiên được ví như “đặc sản” của Đồng Nai với những tour khám phá rừng đặc trưng, như trải nghiệm tour xem thú đêm, ngắm cá sấu giữa rừng già được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích nhất hiện nay.

Hầu hết du khách đến VQG Cát Tiên nghỉ lại qua đêm đều muốn được tham gia tour xem thú đêm, bởi đây là tour khám phá hiếm hoi mà du khách được trực tiếp ngắm thú giữa rừng xanh vào ban đêm.

Du khách có thể thấy những đàn nai đi kiếm ăn, cùng với những loài nhím, thỏ rừng, chồn… lang thang trong đêm tối, hoặc vô tình ngước nhìn lên cành cây bắt gặp một chú chim đang say sưa ngủ mặc cho ánh đèn rọi vào nơi trú ẩn, cuộc sống về đêm trong rừng sâu của các loài thú đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với bất kỳ ai từng trải nghiệm.

Ngoài tour xem thú đêm, Cát Tiên còn có tour khám phá Bàu Sấu hấp dẫn du khách. Từ trung tâm VQG Cát Tiên, du khách di chuyển vào rừng sâu hơn 10km (bằng xe hoặc đi bộ xuyên rừng).

Trên cung đường đến với Bàu Sấu, du khách sẽ được cảm nhận thiên nhiên một cách trọn vẹn và khám phá thế giới thảm thực vật qua từng bước chân.

Những loài động vật quý tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: C.T.V

Đến VQG Cát Tiên trong tiết trời tháng 5 đang nóng đỉnh điểm, anh Nguyễn Văn Đình, du khách đến từ phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Lần đầu tiên đến VQG Cát Tiên, cảm nhận không gian thiên nhiên xanh mát, cùng với khá nhiều loài hoa rừng, các loài bướm khiến cho anh Đình và cả đoàn vô cùng thích thú với trải nghiệm đi xe đạp xuyên rừng ngắm hoa, nghe tiếng chim hót, bướm lượn rất thú vị.

Anh Đình cho biết: “Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn làm việc với áp lực lớn tại thành phố, do đó khi về VQG Cát Tiên, chúng tôi có được cảm giác thư giãn, thả lỏng cơ thể hoàn toàn. Điều này giúp chúng tôi tái tạo năng lượng trước khi trở về với công việc thường ngày”.

Với diện tích trên 100 ngàn hécta, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai là một trong những điểm đến hấp dẫn của thành phố. Sở hữu hơn 1,5 ngàn loài thực vật và trên 2,2 ngàn loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu.

Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai vào năm 2011, trong đó, khu bảo tồn và VQG Cát Tiên có vai trò là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển.

Cùng với đó, Khu vực hồ Trị An trong khu bảo tồn còn được quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia. Đặc biệt, năm 2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai là một trong 3 VQG của Việt Nam được công nhận Công viên di sản ASEAN.

Hiện khu bảo tồn là điểm đến lý tưởng cho du khách vào dịp lễ, Tết và cuối tuần với các tour: đạp xe xuyên rừng đón bình minh và hoàng hôn bên hồ Trị An; tour xem chim trong rừng…

“Bản giao hưởng” của thiên nhiên

Sẽ chẳng quá nếu ví Đồng Nai như một “bản giao hưởng” của thiên nhiên bởi mỗi cánh rừng ở Đồng Nai là một hệ sinh thái riêng, tạo nên sự đa sắc, độc đáo cuốn hút từng bước chân khám phá của du khách.

Nằm ở vùng biên giới thuộc 2 xã Bù Gia Mập và Đăk Ơ của thành phố Đồng Nai, VQG Bù Gia Mập cũng là điểm tham quan thú vị với vẻ đẹp hoang sơ, những thác nước hùng vĩ và hệ động - thực vật phong phú.

Ông Vương Đức Hòa, Giám đốc VQG Bù Gia Mập cho biết: VQG Bù Gia Mập có đặc trưng của vùng chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ, do đó nơi đây có sự giao thoa vô cùng phong phú về thời tiết, thiên nhiên cũng như sự sinh trưởng của các hệ thực vật và động vật.

Gần đây, VQG Bù Gia Mập đã mở thêm các tuyến du lịch khám phá rừng với những thác nước, quần thể cây di sản và trải nghiệm ẩm thực, nét văn hóa truyền thống của người đồng bào các dân tộc S’tiêng, M’nông...

Anh Nguyễn Thanh An ở phường Tân Triều chia sẻ: Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây, anh An đã khám phá một số điểm đến khu vực tỉnh Bình Phước trước đây (nay gọi là phía Bắc thành phố Đồng Nai), trong đó có VQG Bù Gia Mập, một cảm nhận khác hoàn toàn với những điểm đến phía Nam Đồng Nai như: VQG Cát Tiên, rừng Gia Canh là VQG Bù Gia Mập rất yên bình. Ấn tượng với anh An chính là quần thể cây di sản hàng trăm năm tuổi có bộ rễ ấn tượng không thua kém những khu rừng khác.

“Khi đi trên những cung đường rừng, tôi thấy có nhiều thảm thực vật khác nhau theo từng khu vực tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc rất ấn tượng.

Ấn tượng hơn nữa là ở Bù Gia Mập có những thác nước rất hùng vĩ như thác Đắk Mai, thác Đắk Bô… và nhiều suối, thác nhỏ trong vườn. Tôi hy vọng có dịp quay trở lại và có nhiều thời gian khám phá thiên nhiên nơi đây” - anh An cho hay.

Trở lại phía Nam Đồng Nai, đến với rừng Gia Canh nằm trên địa bàn xã Định Quán - điểm đến tồn tại từ hàng chục năm nay với tên gọi Khu du lịch Thác Mai - Bàu nước sôi. Hiện rừng Gia Canh có một số công ty lữ hành đang khai thác các tour trekking rừng như: Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Meerkat Travel (Meerkat Travel), Công ty TNHH Du lịch trải nghiệm Trị An Adventure…

Rừng Gia Canh với những cung đường xuyên rừng thơ mộng, những tán cây cổ thụ và bầu không khí trong lành mang đến cảm giác thư thái cho du khách.

Là đơn vị đầu tiên được cấp phép khai thác tour du lịch mạo hiểm, đang khai thác hiệu quả tour trekking rừng Gia Canh, ông Nguyễn Nho Kiên, Giám đốc Meerkat Travel cho biết: Du khách khi tham gia các tour trekking rừng tại Gia Canh sẽ được trải nghiệm các hoạt động đạp xe xuyên rừng, chinh phục núi đá, ngâm chân nước khoáng nóng, tắm thác và nhiều hoạt động tham quan, khám phá rừng Gia Canh.

Mỗi hoạt động, du khách sẽ trải qua từng cung bậc cảm xúc khi được trải nghiệm không gian thiên nhiên xanh, khám phá những núi đá khổng lồ như: Đá Bảy Mẫu rộng ngút ngàn với cánh rừng rộng 7ha trên đỉnh núi vô cùng độc đáo, hay tham quan thắng cảnh đá Dĩa, đá Ba Chồng, đá Hang Dơi… Đây đều là những “kiệt tác” thiên nhiên tại khu vực xã Định Quán.

Có thể thấy, ở Đồng Nai, mỗi khu rừng mang một sắc thái riêng, từ sự hùng vĩ, bí ẩn đến vẻ bình yên, gần gũi, nhưng tất cả đều hòa quyện thành một “bản giao hưởng” thiên nhiên đầy cảm xúc.

Đến với Đồng Nai, du khách không chỉ được ngắm nhìn màu xanh của núi rừng mà còn được chạm vào nhịp sống hoang dã và cảm nhận sâu sắc giá trị vùng đất Đồng Nai giàu tiềm năng du lịch sinh thái.

Theo: Báo Đồng Nai

Tham khảo thêm

Vô Cà Mau thấy cảnh dân bắt loài cá 'kỳ lạ nhất hành tinh', coi ly kỳ 'thót tim' chả khác gì xem đá banh

Vô Cà Mau thấy cảnh dân bắt loài cá "kỳ lạ nhất hành tinh", coi ly kỳ "thót tim" chả khác gì xem đá banh

Trời chập choạng leo lên ngọn núi ở Hòa Bình bắt con động vật 'lạ đời' này, sáng ra bán đắt như tôm tươi

Trời chập choạng leo lên ngọn núi ở Hòa Bình bắt con động vật "lạ đời" này, sáng ra bán đắt như tôm tươi

Vùng đất này ở Cao Bằng, tới mùa dân chui vô rừng hái thứ trái dại thơm phưng phức, bao nhiêu cũng bán hết

Vùng đất này ở Cao Bằng, tới mùa dân chui vô rừng hái thứ trái dại thơm phưng phức, bao nhiêu cũng bán hết

Bình Phước: Kỳ lạ và thú vị khi chui vô rừng hái 'lá bột ngọt'

Bình Phước: Kỳ lạ và thú vị khi chui vô rừng hái "lá bột ngọt"

Bình Thuận: Vùng đất dân đi ngủ nhờ, sáng sớm chui vô rừng Tà Cú đào thứ củ rõ dài, ăn rất bổ

Bình Thuận: Vùng đất dân đi ngủ nhờ, sáng sớm chui vô rừng Tà Cú đào thứ củ rõ dài, ăn rất bổ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới (địa phận tỉnh Trà Vinh cũ) trao quyết định nghỉ thôi việc cho 31 người

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũ) đã tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ thôi việc theo Nghị định số 154 của Chính phủ cho 31 người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường nghỉ việc, hưởng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Một xã sắp lên phường ở Đà Nẵng xuất hiện "siêu thôn" chiếm hơn 1/2 diện tích cả xã sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nhà nông
Một xã sắp lên phường ở Đà Nẵng xuất hiện 'siêu thôn' chiếm hơn 1/2 diện tích cả xã sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Đâu cứ Vũng Tàu, sáp nhập thành công, TPHCM mới còn có một bãi biển view đẹp như phim thế này, cách Trung tâm 150km

Nhà nông
Đâu cứ Vũng Tàu, sáp nhập thành công, TPHCM mới còn có một bãi biển view đẹp như phim thế này, cách Trung tâm 150km

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Lâm Đồng: Xã “thủ phủ” thanh long Bình Thuận muốn lấy tên ga cổ trăm năm đặt tên thôn mới

Nhà nông
Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Lâm Đồng: Xã “thủ phủ” thanh long Bình Thuận muốn lấy tên ga cổ trăm năm đặt tên thôn mới

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cảnh báo mưa rất to trên 150mm tại miền Bắc ngay chiều tối và đêm nay (14/6)

Nhà nông
Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cảnh báo mưa rất to trên 150mm tại miền Bắc ngay chiều tối và đêm nay (14/6)

Đọc thêm

Hà Lan vs Nhật Bản (3h00 ngày 15/6, bảng F World Cup 2026): Bất phân thắng bại
Thể thao

Hà Lan vs Nhật Bản (3h00 ngày 15/6, bảng F World Cup 2026): Bất phân thắng bại

Thể thao

Hà Lan vs Nhật Bản là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026 và hai đội có thể chia điểm trong thế trận giằng co.

Hàng chục cầu thủ là phóng viên báo chí tranh tài tại giải bóng đá BT Communication lần thứ I tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục cầu thủ là phóng viên báo chí tranh tài tại giải bóng đá BT Communication lần thứ I tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Giải bóng đá BT Communication lần I không chỉ mang đến những trận cầu sôi nổi, kịch tính mà còn trở thành nhịp cầu gắn kết giữa báo chí, doanh nghiệp tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ: Irankunda tỏa sáng, Patrick Beach dựng bức tường thép
Thể thao

Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ: Irankunda tỏa sáng, Patrick Beach dựng bức tường thép

Thể thao

Australia đã có màn ra quân ấn tượng tại bảng D World Cup 2026 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Nestory Irankunda và Connor Metcalfe là những người ghi bàn, nhưng dấu ấn lớn không kém thuộc về thủ môn Patrick Beach với hàng loạt pha cứu thua quan trọng.

Xuống hạng, Becamex TP.HCM thông báo chia tay cầu thủ đầu tiên
Thể thao

Xuống hạng, Becamex TP.HCM thông báo chia tay cầu thủ đầu tiên

Thể thao

Thông báo chia tay Hồ Tấn Tài được xem là tín hiệu cho thấy làn sóng biến động nhân sự tại Becamex TP.HCM đã thực sự bắt đầu.

Một xã của tỉnh Ninh Bình phải tiêu hủy hơn 1.100 con vịt nhiễm vi rút cúm gia cầm
Nhà nông

Một xã của tỉnh Ninh Bình phải tiêu hủy hơn 1.100 con vịt nhiễm vi rút cúm gia cầm
6

Nhà nông

Sáng 14/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã Lai Thành (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một ổ dịch cúm gia cầm và đã tiến hành tiêu hủy hơn 1.100 con vịt.

Tiền đạo 20 tuổi Nestory Irankunda: Kỷ lục gia của ĐT Australia
Thể thao

Tiền đạo 20 tuổi Nestory Irankunda: Kỷ lục gia của ĐT Australia

Thể thao

Nestory Irankunda bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Australia. Và chỉ sau 27 phút trong trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo trẻ này đã biến sự chờ đợi thành khoảnh khắc bùng nổ: bàn mở tỷ số cho Socceroos, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 chung cuộc của đội bóng này.

Mang giống nho Nhật Bản 'khó chiều' về trồng, anh nông dân Hà Nội sắp hái quả ngọt
Nhà nông

Mang giống nho Nhật Bản "khó chiều" về trồng, anh nông dân Hà Nội sắp hái quả ngọt

Nhà nông

Nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp sạch gắn liền với du lịch sinh thái, anh Vũ Văn Thu, hội viên nông dân xã Thuận An (Hà Nội) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng nho sữa theo hướng hữu cơ. Hiện tại, vườn nho đang chuẩn bị cho thu hoạch.

'Chỉ có một kịch bản duy nhất': Thông điệp của EU đã khiến ông Zelensky sững sờ
Thế giới

"Chỉ có một kịch bản duy nhất": Thông điệp của EU đã khiến ông Zelensky sững sờ

Thế giới

Ukraine sẽ không được chấp nhận gia nhập EU trước thời hạn, vấn đề đó đã được quyết định. Brussels đang thúc đẩy một kịch bản không mong muốn đối với Kiev.

Ở Hà Tĩnh trồng dưa lưới trong nhà màng kiểu này, quả to tròn, ngọt lừ, thu hàng trăm triệu/năm
Nhà nông

Ở Hà Tĩnh trồng dưa lưới trong nhà màng kiểu này, quả to tròn, ngọt lừ, thu hàng trăm triệu/năm

Nhà nông

Làm giàu từ trồng dưa lưới trong nhà màng, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã khẳng định hướng đi đúng đắn của nông nghiệp công nghệ cao. Trồng dưa lưới trong nhà màng không chỉ cho thu nhập ổn định mà còn tiên phong thay đổi tư duy canh tác thích ứng biến đổi khí hậu tại địa phương.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở TPHCM, xã An Nhơn Tây có địa đạo Củ Chi, từ 24 ấp giảm còn mấy ấp dân cư?
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở TPHCM, xã An Nhơn Tây có địa đạo Củ Chi, từ 24 ấp giảm còn mấy ấp dân cư?

Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất pử TPHCM cho thấy, UBND xã An Nhơn Tây đang triển khai kế hoạch sắp xếp ấp, dự kiến giảm từ 24 ấp xuống còn 14 ấp dân cư. Xã An Nhơn Tây là nơi có Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Huế 2026 theo cách này khi nghẽn mạng
Xã hội

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Huế 2026 theo cách này khi nghẽn mạng

Xã hội

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Huế năm 2026 thí sinh có thể gặp sự cố nghẽn mạng khi quá đông người truy cập một lúc, thí sinh có thể thử tra cứu theo link sau.

Xử lý nhóm thanh niên tụ tập mô tô phân khối lớn tại khu dân cư để “duyệt tay lái”
Chuyển động Sài Gòn

Xử lý nhóm thanh niên tụ tập mô tô phân khối lớn tại khu dân cư để “duyệt tay lái”

Chuyển động Sài Gòn

Nhóm 4 thanh niên cùng 4 chiếc mô tô phân khối lớn tụ tập tại khu dân cư Đông Tăng Long, phường Long Phước, TP.HCM để “duyệt tay lái” đã bị Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý.

Giữ 'hồn' chữ cổ của người Dao đỏ giữa non ngàn Việt Bắc
Văn hóa - Giải trí

Giữ "hồn" chữ cổ của người Dao đỏ giữa non ngàn Việt Bắc

Văn hóa - Giải trí

Dù đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, chữ Nôm Dao tại Thái Nguyên vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một khi số người biết chữ và thường xuyên sử dụng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Trước thực trạng đó, việc mở các lớp học truyền dạy chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn trở thành những đốm lửa hồi sinh nét độc đáo của đồng bào Dao đỏ nơi đây.

El Niño, diễn biến mới nhất, Việt Nam đối mặt với kịch bản thiên tai, khí hậu nào?
Nhà nông

El Niño, diễn biến mới nhất, Việt Nam đối mặt với kịch bản thiên tai, khí hậu nào?

Nhà nông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa thông tin về hiện tượng El Niño và khả năng xảy ra El Niño rất mạnh trong năm 2026. Theo đó, nếu El Niño phát triển, đạt cường độ rất mạnh, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối năm 2026 và đầu 2027.

Phó chủ tịch xã ở Nghệ An bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ
Thời sự

Phó chủ tịch xã ở Nghệ An bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ

Thời sự

Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An đã bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện, địa phương đã đình chỉ chức vụ, công tác của Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Brazil lập kỷ lục bất bại 88 năm ở trận ra quân World Cup
Thể thao

Brazil lập kỷ lục bất bại 88 năm ở trận ra quân World Cup

Thể thao

Với trận hoà 1-1 trước Morocco tại lượt trận mở màn bảng C World Cup 2026, ĐT Brazil vẫn đang bất bại ở 23 trận mở màn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng' về một bên?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng" về một bên?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và “Cỗ xe tăng” có thể khiến đối phương phải nhận nhiều thẻ vàng.

Chủ phương tiện xe bán tải tự ý gắn “nhà di động”, có bị xử phạt không?
Bạn đọc

Chủ phương tiện xe bán tải tự ý gắn “nhà di động”, có bị xử phạt không?

Bạn đọc

Theo quy định, phương tiện khi tham gia giao thông phải bảo đảm kích thước và tải trọng nằm trong giới hạn cho phép. Trường hợp kích thước hoặc tải trọng vượt quá giới hạn theo quy định thì chủ phương tiện phải thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Ukraine ngày càng nợ ngập đầu: Cái giá đắt đỏ của cuộc chiến với Nga
Thế giới

Ukraine ngày càng nợ ngập đầu: Cái giá đắt đỏ của cuộc chiến với Nga

Thế giới

Tổng nợ công của Ukraine, bao gồm cả nợ trong nước và nợ nước ngoài, đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2022, từ 97,96 tỷ USD lên 208,97 tỷ USD, tức tăng thêm khoảng 111,01 tỷ USD.

Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?

Văn hóa - Giải trí

Chỉ vài tuần sau khi hạ sinh nhóc tỳ thứ ba, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trước công chúng với diện mạo rạng rỡ và lịch trình bận rộn.

Bi kịch '5 người con từ mặt' Brad Pitt
Văn hóa - Giải trí

Bi kịch "5 người con từ mặt" Brad Pitt

Văn hóa - Giải trí

Gia đình Brad Pitt tan vỡ với các con từ bỏ họ của cha, phản ánh đổ vỡ sâu sắc sau gần một thập kỷ tranh chấp và cố gắng hàn gắn.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo về phạt góc?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo về phạt góc?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và “Cỗ xe tăng” có thể vượt trội về chỉ số phạt góc.

Loại thịt cung cấp selen dồi dào, hỗ trợ miễn dịch, tốt tim, chắc xương, làm món này cực kỳ ngon miệng
Gia đình

Loại thịt cung cấp selen dồi dào, hỗ trợ miễn dịch, tốt tim, chắc xương, làm món này cực kỳ ngon miệng

Gia đình

Loại thịt này giàu protein, selen nhưng ít chất béo, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ duy trì khối cơ. Bạn đừng bỏ lỡ trong mùa hè này nhé!

Nghệ An ra 'lệnh' rà soát nhà ở xã hội sau phản ánh thu tiền giữ chỗ
Nhà đất

Nghệ An ra "lệnh" rà soát nhà ở xã hội sau phản ánh thu tiền giữ chỗ

Nhà đất

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn mở bán, tiếp nhận hồ sơ. Trước nguy cơ phát sinh tranh chấp và trục lợi chính sách, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hà Nội cải tạo Hồ Tây: Mở rộng đường ven hồ nhưng không lấn vào khu dân cư
Nhà đất

Hà Nội cải tạo Hồ Tây: Mở rộng đường ven hồ nhưng không lấn vào khu dân cư

Nhà đất

Hà Nội vừa đề xuất dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Tây theo hình thức PPP (BT), mở rộng hạ tầng ven hồ nhưng khẳng định không lấn vào khu dân cư hiện hữu, bảo đảm cảnh quan và quy hoạch tổng thể.

Triệt phá đường dây buôn bán và vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh, thu giữ 239 kg
Thời sự

Triệt phá đường dây buôn bán và vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh, thu giữ 239 kg

Thời sự

Tổng số thuốc nổ mà lực lượng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Biên phòng Quảng Ngãi, đã thu giữ trong quá trình triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển liên tỉnh khoảng 239kg.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Mưa gôn” ngay trong hiệp 1?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Mưa gôn” ngay trong hiệp 1?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và đại diện châu Âu đủ sức dẫn trước với cách biệt lớn ngay trong hiệp 1.

Quảng Ngãi sẽ thực thi biện pháp “rắn” những trường hợp chây ì để GPMB 3 dự án 2.800 tỷ
Kinh tế

Quảng Ngãi sẽ thực thi biện pháp “rắn” những trường hợp chây ì để GPMB 3 dự án 2.800 tỷ

Kinh tế

Những trường hợp đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và vận động, giải thích nhiều lần nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, Quảng Ngãi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, nhằm đảm bảo tiến độ thi công của 3 dự án.

Ba người dân ở xã Bà Điểm bàn giao 4 động vật gồm kỳ đà vân, rồng Nam Mỹ cho công an
Chuyển động Sài Gòn

Ba người dân ở xã Bà Điểm bàn giao 4 động vật gồm kỳ đà vân, rồng Nam Mỹ cho công an

Chuyển động Sài Gòn

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã do Công an xã Bà Điểm, TP.HCM lập hồ sơ bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, thả về tự nhiên.

World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm
Thể thao

World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm

Thể thao

ĐT Anh cuối cùng cũng có thể gác lại nỗi lo về vụ mất cắp trang thiết bị trước thềm World Cup 2026, khi phần lớn số đồ bị lấy trộm đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

3

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

4

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

5

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng