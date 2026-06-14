Khu rừng nào ở thành phố Đồng Nai la liệt cây cổ thụ, có con vật khổng lồ này?

Khách du lịch trải nghiệm, khám phá rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên, thành phố Đồng Nai.

Đến với Đồng Nai, du khách có cơ hội khám phá rừng xanh trải dài khắp thành phố. Đây là những điểm đến mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá và tìm hiểu về đa dạng sinh học.

Những “ngôi nhà” của muông thú

Đồng Nai sở hữu nhiều điểm đến sinh thái rừng hấp dẫn như: Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên), VQG Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập), Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa (TNVH) Đồng Nai (phường Trị An), rừng Gia Canh (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, xã Định Quán), rừng ngập mặn Long Thành (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, phường Long Thành)... Đây là những “ngôi nhà” của muông thú.

Trở thành thương hiệu của Đồng Nai từ hàng chục năm nay, VQG Cát Tiên được ví như “đặc sản” của Đồng Nai với những tour khám phá rừng đặc trưng, như trải nghiệm tour xem thú đêm, ngắm cá sấu giữa rừng già được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích nhất hiện nay.

Hầu hết du khách đến VQG Cát Tiên nghỉ lại qua đêm đều muốn được tham gia tour xem thú đêm, bởi đây là tour khám phá hiếm hoi mà du khách được trực tiếp ngắm thú giữa rừng xanh vào ban đêm.

Du khách có thể thấy những đàn nai đi kiếm ăn, cùng với những loài nhím, thỏ rừng, chồn… lang thang trong đêm tối, hoặc vô tình ngước nhìn lên cành cây bắt gặp một chú chim đang say sưa ngủ mặc cho ánh đèn rọi vào nơi trú ẩn, cuộc sống về đêm trong rừng sâu của các loài thú đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với bất kỳ ai từng trải nghiệm.

Ngoài tour xem thú đêm, Cát Tiên còn có tour khám phá Bàu Sấu hấp dẫn du khách. Từ trung tâm VQG Cát Tiên, du khách di chuyển vào rừng sâu hơn 10km (bằng xe hoặc đi bộ xuyên rừng).

Trên cung đường đến với Bàu Sấu, du khách sẽ được cảm nhận thiên nhiên một cách trọn vẹn và khám phá thế giới thảm thực vật qua từng bước chân.

Những loài động vật quý tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: C.T.V

Đến VQG Cát Tiên trong tiết trời tháng 5 đang nóng đỉnh điểm, anh Nguyễn Văn Đình, du khách đến từ phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Lần đầu tiên đến VQG Cát Tiên, cảm nhận không gian thiên nhiên xanh mát, cùng với khá nhiều loài hoa rừng, các loài bướm khiến cho anh Đình và cả đoàn vô cùng thích thú với trải nghiệm đi xe đạp xuyên rừng ngắm hoa, nghe tiếng chim hót, bướm lượn rất thú vị.

Anh Đình cho biết: “Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn làm việc với áp lực lớn tại thành phố, do đó khi về VQG Cát Tiên, chúng tôi có được cảm giác thư giãn, thả lỏng cơ thể hoàn toàn. Điều này giúp chúng tôi tái tạo năng lượng trước khi trở về với công việc thường ngày”.

Với diện tích trên 100 ngàn hécta, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai là một trong những điểm đến hấp dẫn của thành phố. Sở hữu hơn 1,5 ngàn loài thực vật và trên 2,2 ngàn loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu.

Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai vào năm 2011, trong đó, khu bảo tồn và VQG Cát Tiên có vai trò là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển.

Cùng với đó, Khu vực hồ Trị An trong khu bảo tồn còn được quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia. Đặc biệt, năm 2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai là một trong 3 VQG của Việt Nam được công nhận Công viên di sản ASEAN.

Hiện khu bảo tồn là điểm đến lý tưởng cho du khách vào dịp lễ, Tết và cuối tuần với các tour: đạp xe xuyên rừng đón bình minh và hoàng hôn bên hồ Trị An; tour xem chim trong rừng…

“Bản giao hưởng” của thiên nhiên

Sẽ chẳng quá nếu ví Đồng Nai như một “bản giao hưởng” của thiên nhiên bởi mỗi cánh rừng ở Đồng Nai là một hệ sinh thái riêng, tạo nên sự đa sắc, độc đáo cuốn hút từng bước chân khám phá của du khách.

Nằm ở vùng biên giới thuộc 2 xã Bù Gia Mập và Đăk Ơ của thành phố Đồng Nai, VQG Bù Gia Mập cũng là điểm tham quan thú vị với vẻ đẹp hoang sơ, những thác nước hùng vĩ và hệ động - thực vật phong phú.

Ông Vương Đức Hòa, Giám đốc VQG Bù Gia Mập cho biết: VQG Bù Gia Mập có đặc trưng của vùng chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ, do đó nơi đây có sự giao thoa vô cùng phong phú về thời tiết, thiên nhiên cũng như sự sinh trưởng của các hệ thực vật và động vật.

Gần đây, VQG Bù Gia Mập đã mở thêm các tuyến du lịch khám phá rừng với những thác nước, quần thể cây di sản và trải nghiệm ẩm thực, nét văn hóa truyền thống của người đồng bào các dân tộc S’tiêng, M’nông...

Anh Nguyễn Thanh An ở phường Tân Triều chia sẻ: Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây, anh An đã khám phá một số điểm đến khu vực tỉnh Bình Phước trước đây (nay gọi là phía Bắc thành phố Đồng Nai), trong đó có VQG Bù Gia Mập, một cảm nhận khác hoàn toàn với những điểm đến phía Nam Đồng Nai như: VQG Cát Tiên, rừng Gia Canh là VQG Bù Gia Mập rất yên bình. Ấn tượng với anh An chính là quần thể cây di sản hàng trăm năm tuổi có bộ rễ ấn tượng không thua kém những khu rừng khác.

“Khi đi trên những cung đường rừng, tôi thấy có nhiều thảm thực vật khác nhau theo từng khu vực tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc rất ấn tượng.

Ấn tượng hơn nữa là ở Bù Gia Mập có những thác nước rất hùng vĩ như thác Đắk Mai, thác Đắk Bô… và nhiều suối, thác nhỏ trong vườn. Tôi hy vọng có dịp quay trở lại và có nhiều thời gian khám phá thiên nhiên nơi đây” - anh An cho hay.

Trở lại phía Nam Đồng Nai, đến với rừng Gia Canh nằm trên địa bàn xã Định Quán - điểm đến tồn tại từ hàng chục năm nay với tên gọi Khu du lịch Thác Mai - Bàu nước sôi. Hiện rừng Gia Canh có một số công ty lữ hành đang khai thác các tour trekking rừng như: Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Meerkat Travel (Meerkat Travel), Công ty TNHH Du lịch trải nghiệm Trị An Adventure…

Rừng Gia Canh với những cung đường xuyên rừng thơ mộng, những tán cây cổ thụ và bầu không khí trong lành mang đến cảm giác thư thái cho du khách.

Là đơn vị đầu tiên được cấp phép khai thác tour du lịch mạo hiểm, đang khai thác hiệu quả tour trekking rừng Gia Canh, ông Nguyễn Nho Kiên, Giám đốc Meerkat Travel cho biết: Du khách khi tham gia các tour trekking rừng tại Gia Canh sẽ được trải nghiệm các hoạt động đạp xe xuyên rừng, chinh phục núi đá, ngâm chân nước khoáng nóng, tắm thác và nhiều hoạt động tham quan, khám phá rừng Gia Canh.

Mỗi hoạt động, du khách sẽ trải qua từng cung bậc cảm xúc khi được trải nghiệm không gian thiên nhiên xanh, khám phá những núi đá khổng lồ như: Đá Bảy Mẫu rộng ngút ngàn với cánh rừng rộng 7ha trên đỉnh núi vô cùng độc đáo, hay tham quan thắng cảnh đá Dĩa, đá Ba Chồng, đá Hang Dơi… Đây đều là những “kiệt tác” thiên nhiên tại khu vực xã Định Quán.

Có thể thấy, ở Đồng Nai, mỗi khu rừng mang một sắc thái riêng, từ sự hùng vĩ, bí ẩn đến vẻ bình yên, gần gũi, nhưng tất cả đều hòa quyện thành một “bản giao hưởng” thiên nhiên đầy cảm xúc.

Đến với Đồng Nai, du khách không chỉ được ngắm nhìn màu xanh của núi rừng mà còn được chạm vào nhịp sống hoang dã và cảm nhận sâu sắc giá trị vùng đất Đồng Nai giàu tiềm năng du lịch sinh thái.

Theo: Báo Đồng Nai