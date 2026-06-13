Khu tập thể Thanh Xuân Bắc vào giai đoạn chuẩn bị tái thiết sau nhiều năm chờ đợi

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc sắp "chuyển mình"

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc đang nằm trong nhóm các dự án cải tạo chung cư cũ được Hà Nội ưu tiên triển khai nhờ tính khả thi cao. Đây là một trong những khu vực được thành phố xác định cần sớm cải tạo nhằm nâng cấp chất lượng hạ tầng và điều kiện sống cho người dân.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, chính quyền địa phương đang thực hiện các bước chuẩn bị quan trọng như kiểm định chất lượng công trình và hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Các thủ tục này sẽ là cơ sở để tổ chức hội nghị nhà chung cư, từ đó lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc được Hà Nội đưa vào nhóm dự án cải tạo chung cư cũ ưu tiên triển khai nhờ tính khả thi cao.

Nhiều năm qua, tiến trình cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô diễn ra chậm do vướng mắc ở hàng loạt khâu như đánh giá chất lượng công trình, xác định phạm vi dự án hay lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, một số rào cản quan trọng đã được xử lý thông qua Nghị quyết số 258, tạo điều kiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Song song với việc tháo gỡ khó khăn từ cơ chế, Hà Nội cũng đang xây dựng thêm các chính sách đặc thù nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ. Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu các nghị quyết và quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Thủ đô 2026 liên quan đến chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Chờ ngày tái thiết, 60 tòa tập thể Thanh Xuân Bắc oằn mình cõng hàng nghìn "bom nước" trên mái.

Theo định hướng của thành phố, hệ thống chính sách mới sẽ tập trung vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý, bổ sung cơ chế ưu đãi và giải quyết những điểm nghẽn tồn tại lâu nay trong quá trình cải tạo đô thị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tăng tốc các dự án tái thiết khu dân cư xuống cấp.

Trong thời gian tới, cùng với Thanh Xuân Bắc, nhiều khu chung cư cũ khác trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ được đẩy mạnh công tác kiểm định, hoàn thiện quy hoạch và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Thành phố kỳ vọng việc đồng bộ về cơ chế và thủ tục sẽ giúp quá trình cải tạo chung cư cũ đạt kết quả rõ nét hơn sau nhiều năm gặp khó khăn.