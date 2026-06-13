Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Nhà đất
Thứ bảy, ngày 13/06/2026 11:18 GMT+7

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc vào giai đoạn chuẩn bị tái thiết sau nhiều năm chờ đợi

+ aA -
Lưu An Thứ bảy, ngày 13/06/2026 11:18 GMT+7
Khu tập thể Thanh Xuân Bắc đang được Hà Nội đẩy nhanh các thủ tục kiểm định, lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư. Những thay đổi về cơ chế, chính sách được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho tiến trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc sắp "chuyển mình"

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc đang nằm trong nhóm các dự án cải tạo chung cư cũ được Hà Nội ưu tiên triển khai nhờ tính khả thi cao. Đây là một trong những khu vực được thành phố xác định cần sớm cải tạo nhằm nâng cấp chất lượng hạ tầng và điều kiện sống cho người dân.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, chính quyền địa phương đang thực hiện các bước chuẩn bị quan trọng như kiểm định chất lượng công trình và hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Các thủ tục này sẽ là cơ sở để tổ chức hội nghị nhà chung cư, từ đó lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc được Hà Nội đưa vào nhóm dự án cải tạo chung cư cũ ưu tiên triển khai nhờ tính khả thi cao.

Nhiều năm qua, tiến trình cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô diễn ra chậm do vướng mắc ở hàng loạt khâu như đánh giá chất lượng công trình, xác định phạm vi dự án hay lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, một số rào cản quan trọng đã được xử lý thông qua Nghị quyết số 258, tạo điều kiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Song song với việc tháo gỡ khó khăn từ cơ chế, Hà Nội cũng đang xây dựng thêm các chính sách đặc thù nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ. Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu các nghị quyết và quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Thủ đô 2026 liên quan đến chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Chờ ngày tái thiết, 60 tòa tập thể Thanh Xuân Bắc oằn mình cõng hàng nghìn "bom nước" trên mái.

Theo định hướng của thành phố, hệ thống chính sách mới sẽ tập trung vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý, bổ sung cơ chế ưu đãi và giải quyết những điểm nghẽn tồn tại lâu nay trong quá trình cải tạo đô thị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tăng tốc các dự án tái thiết khu dân cư xuống cấp.

Trong thời gian tới, cùng với Thanh Xuân Bắc, nhiều khu chung cư cũ khác trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ được đẩy mạnh công tác kiểm định, hoàn thiện quy hoạch và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Thành phố kỳ vọng việc đồng bộ về cơ chế và thủ tục sẽ giúp quá trình cải tạo chung cư cũ đạt kết quả rõ nét hơn sau nhiều năm gặp khó khăn.

Tham khảo thêm

Hà Nội thúc tiến dự án cải tạo khu tập thể Vĩnh Hồ và vùng phụ cận

Hà Nội thúc tiến dự án cải tạo khu tập thể Vĩnh Hồ và vùng phụ cận

Thông tin mới nhất về khu tập thể cũ từng được lấy ý kiến cải tạo thành các tòa nhà 40 tầng ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về khu tập thể cũ từng được lấy ý kiến cải tạo thành các tòa nhà 40 tầng ở Hà Nội

Chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng muốn cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng muốn cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xoá tình trạng “nhà không số" nằm ngay phố trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi

5 tuyến đường vừa được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà, thuộc địa bàn Cẩm Thành, phường trung tâm của tỉnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tăng tốc nhà ở xã hội, khởi công dự án ngay trong quý 3

Nhà đất
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tăng tốc nhà ở xã hội, khởi công dự án ngay trong quý 3

Đồng Nai khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên cả nước, công nhân thêm cơ hội an cư gần nơi làm việc

Nhà đất
Đồng Nai khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên cả nước, công nhân thêm cơ hội an cư gần nơi làm việc

Thực trạng săn chung cư chưa sổ đỏ, đánh đổi pháp lý để tiết kiệm tiền tỷ

Nhà đất
Thực trạng săn chung cư chưa sổ đỏ, đánh đổi pháp lý để tiết kiệm tiền tỷ

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 60% giá trị nhà, đất chưa có sổ đỏ khi thu hồi

Nhà đất
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 60% giá trị nhà, đất chưa có sổ đỏ khi thu hồi

Đọc thêm

Gia tăng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhờ mở rộng đối tượng
Xã hội

Gia tăng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhờ mở rộng đối tượng

Xã hội

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt kể từ sau khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm, số lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã tăng lên.

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Chỉ số phạt góc sẽ rất chênh lệch?
Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Chỉ số phạt góc sẽ rất chênh lệch?

Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng B World Cup 2026 và đại diện châu Âu có thể áp đảo về số lần đá phạt góc.

Thủ đoạn của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang liên quan việc hợp tác các sản phẩm từ rau má
Pháp luật

Thủ đoạn của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang liên quan việc hợp tác các sản phẩm từ rau má

Pháp luật

Mặc dù với số vốn điều lệ lớn nhưng Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang và các thành viên không góp tiền thực vào công ty. Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp giúp Mai Hà Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư.

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Đại diện châu Á vượt trội về… thẻ vàng?
Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Đại diện châu Á vượt trội về… thẻ vàng?

Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng B World Cup 2026 và đại diện châu Á rất có thể sẽ phải nhận nhiều thẻ vàng.

Truyền thông: EU sẽ áp dụng các biện pháp cực đoan vì lợi ích của Ukraine
Thế giới

Truyền thông: EU sẽ áp dụng các biện pháp cực đoan vì lợi ích của Ukraine

Thế giới

Các nhà lãnh đạo EU đang thắt chặt chính sách của mình, cho rằng việc đưa nam giới trở về sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng tuyển quân ở Kyiv, nhưng điều đó chỉ kéo dài một cuộc chiến không thể thắng - theo bình luận của tạp chí Responsible Spacecraft của Mỹ.

Đêm thứ 3 DIFF 2026: Hé lộ dàn nghệ sĩ 'đốt cháy' sân khấu bên sông Hàn, Nhật và Ý 'so găng' nghẹt thở
Văn hóa - Giải trí

Đêm thứ 3 DIFF 2026: Hé lộ dàn nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu bên sông Hàn, Nhật và Ý "so găng" nghẹt thở

Văn hóa - Giải trí

Sau dư âm đầy cảm xúc của đêm "Di sản", Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) lại tiếp tục "tăng nhiệt" trước giờ G đêm thi thứ ba (13/6) với chủ đề “Văn hóa”. Sông Hàn đêm nay hứa hẹn sẽ là một "sàn đấu" nghẹt thở giữa hai đại gia pháo hoa Nhật Bản và Ý, cùng sự xuất hiện của dàn sao đình đám.

Lisa tỏa sáng tại khai mạc World Cup 2026
Văn hóa - Giải trí

Lisa tỏa sáng tại khai mạc World Cup 2026

Văn hóa - Giải trí

Sáng 13/6, lễ khai mạc World Cup 2026 hoành tráng đã diễn ra tại SoFi Stadium ở Los Angeles. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám mang tới những tiết mục âm nhạc bùng nổ.

Trò chơi dân gian vào học đường: Khó nhất vẫn là kéo trẻ em rời màn hình
Văn hóa - Giải trí

Trò chơi dân gian vào học đường: Khó nhất vẫn là kéo trẻ em rời màn hình

Văn hóa - Giải trí

Nhiều trường học và đơn vị ở Hải Phòng đang nỗ lực đưa trò chơi dân gian trở lại học đường, song việc thu hút trẻ em chủ động tham gia vẫn gặp khó khăn.

Sau khi lấy kinh về Đường Tăng dịch những bộ kinh Phật ở đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi lấy kinh về Đường Tăng dịch những bộ kinh Phật ở đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Đến Tây An (Trung Quốc) du lịch thành Trường An, du khách sẽ có dịp tham quan tháp Đại Nhạn, nơi vị danh sư đời Đường Đường Tăng dịch kinh Phật và là nơi lưu giữ những áng kinh Phật cổ. Hàng năm, ngọn tháp này thu hút hàng nghìn người trên khắp thế giới hành hương về đất Phật và cầu nguyện.

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo hiệp 1
Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ (2h00 ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo hiệp 1

Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng B World Cup 2026 và đội bóng đến từ châu Âu hoàn toàn có thể dẫn trước ngay trong hiệp 1.

'Cú đảo chiều' gần 14 tỷ USD sau một thập kỷ xuất siêu: Chuyên gia trăn trở điều gì?
Kinh tế

"Cú đảo chiều" gần 14 tỷ USD sau một thập kỷ xuất siêu: Chuyên gia trăn trở điều gì?

Kinh tế

Trong 5 tháng đầu năm, nền kinh tế ghi nhận mức nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD, trong khi khu vực FDI tiếp tục tăng trưởng mạnh còn khu vực doanh nghiệp trong nước lại gặp nhiều khó khăn hơn.

Vim vỉm là con gì mà nghe phì cười, dân Thanh Hóa dầm mình nước biển cào bắt, có ngày kiếm tiền triệu?
Nhà nông

Vim vỉm là con gì mà nghe phì cười, dân Thanh Hóa dầm mình nước biển cào bắt, có ngày kiếm tiền triệu?

Nhà nông

Khi thủy triều rút, nhiều người dân ven biển Thanh Hóa lại mang cào ra bãi biển để khai thác vim vỉm. Nghề theo con nước bắt con vim vỉm này không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhưng có thể mang về thu nhập từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày trong mùa cao điểm.

Balogun lập cú đúp, ĐT Mỹ đại thắng Paraguay
Thể thao

Balogun lập cú đúp, ĐT Mỹ đại thắng Paraguay

Thể thao

Trong trận ra quân tại bảng D World Cup 2026, ĐT Mỹ thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 4-1 trước Paraguay nhờ cú đúp của Folarin Balogun cùng bàn thắng của Giovanni Reyna và tình huống phản lưới nhà của Damian Bobadilla.

HoREA đề xuất nới cách tính dân số chung cư, gỡ nút thắt cho căn hộ nhỏ tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

HoREA đề xuất nới cách tính dân số chung cư, gỡ nút thắt cho căn hộ nhỏ tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa kiến nghị thành phố áp dụng phương án tính dân số linh hoạt hơn đối với các dự án chung cư, trong đó đề xuất căn hộ diện tích từ 25-45m² chỉ tính 1 người/căn hộ. Theo HoREA, cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng nhà ở đô thị hiện đại và có thể tạo điều kiện phát triển nguồn cung căn hộ giá phù hợp cho người dân.

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': Ước mơ nhỏ giữa núi cao
Xã hội

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Ước mơ nhỏ giữa núi cao

Xã hội

Trong cuộc sống, ai cũng có cho mình một ước mơ. Có người mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người, có người mơ trở thành kỹ sư để xây dựng những công trình lớn. Còn em – một học sinh lớp 5 ở vùng cao và nhà ở thôn đặc biệt khó khăn – cũng có một ước mơ giản dị nhưng rất quan trọng đối với cuộc đời mình.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): Vì sao Làng Đung muốn giữ nguyên không sắp xếp?
Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): Vì sao Làng Đung muốn giữ nguyên không sắp xếp?

Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở tỉnh Lào Cai (gồm địa phận tỉnh Yên Bái cũ) cho thấy tại xã Khánh Hòa (địa phân huyện Lục Yên cũ) đang có kiến nghị giữ nguyên hiện trạng một thôn đặc thù mang tên Làng Đung. Vì sao thôn Làng Đung lại muốn giữ nguyên mà không muốn sắp xếp lại?

Người Việt nên ăn sáng theo cách này để giảm nguy cơ bệnh mạn tính, kéo dài tuổi thọ
Xã hội

Người Việt nên ăn sáng theo cách này để giảm nguy cơ bệnh mạn tính, kéo dài tuổi thọ

Xã hội

Nhiều nghiên cứu cho thấy bí quyết sống thọ không chỉ nằm ở việc ăn gì mà còn phụ thuộc vào thời điểm ăn uống trong ngày. Trong đó, thói quen ăn sáng sớm rất quan trọng.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền - chồng của giọng ca cải lương tài danh Thanh Kim Huệ vừa công bố bức thư tay của danh ca Hương Lan gửi vợ mình năm 1979.

Rà soát vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng
Văn hóa - Giải trí

Rà soát vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng

Văn hóa - Giải trí

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 11/6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về hoạt động diễu hành bằng xe buýt hai tầng của Hương Giang sau khi cô trở về từ cuộc thi MGI All Stars 2026, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang rà soát nội dung liên quan.

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khảo sát một số mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu ở Bình Lư
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khảo sát một số mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu ở Bình Lư

Lai Châu Ngày Mới

Nhằm đánh giá tiềm năng và tạo tiền đề thành lập các Hợp tác xã (HTX), lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã đi khảo sát các mô hình liên kết kinh tế tiêu biểu tại xã Bình Lư (Lai Châu).

Mở kho tài lộc: 3 con giáp làm ăn thuận lợi, cuộc sống khởi sắc vào tháng 5 Âm lịch
Gia đình

Mở kho tài lộc: 3 con giáp làm ăn thuận lợi, cuộc sống khởi sắc vào tháng 5 Âm lịch

Gia đình

Tháng 5 Âm lịch, 3 con giáp này được dự báo sẽ đón nhiều may mắn về tài lộc. Công việc thuận buồm xuôi gió, cơ hội kiếm tiền rộng mở.

Cử tri Thuận Giao đề xuất mở rộng đường ĐT743, tận dụng đất công làm công viên phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri Thuận Giao đề xuất mở rộng đường ĐT743, tận dụng đất công làm công viên phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

Trước áp lực gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều cử tri phường Thuận Giao (TP.HCM) kiến nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đồng thời tận dụng quỹ đất công còn bỏ trống để phát triển công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Qatar vs Thụy Sĩ (2h ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Khó có bất ngờ
Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ (2h ngày 14/6, bảng B World Cup 2026): Khó có bất ngờ

Thể thao

Qatar vs Thụy Sĩ là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng B World Cup 2026 và đại diện châu Âu có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Các nước láng giềng của Nga phải hiểu rõ sự thật phũ phàng này
Thế giới

Các nước láng giềng của Nga phải hiểu rõ sự thật phũ phàng này

Thế giới

Thái độ của Moscow đối với những người tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Armenia không xuất phát từ mong muốn giữ quốc gia này trong phạm vi ảnh hưởng của mình - theo bình luận của ông Timofey Bordachev, Giám đốc Chương trình của Câu lạc bộ Valdai.

Tin sáng 13/6: PVF-CAND “trảm” cả 4 ngoại binh
Thể thao

Tin sáng 13/6: PVF-CAND “trảm” cả 4 ngoại binh

Thể thao

PVF-CAND “trảm” cả 4 ngoại binh; Tây Ban Nha có lực lượng mạnh nhất khi gặp Cape Verde; Thomas Partey lỡ trận đầu tiên cùng Ghana.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Để tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ
Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Để tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ

Thời sự

Sáng 13/6, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030".

Mê muội uống nước kiềm, nhịn ăn chữa ung thư, chỉ 2 ngày bệnh nhân đã suy kiệt
Xã hội

Mê muội uống nước kiềm, nhịn ăn chữa ung thư, chỉ 2 ngày bệnh nhân đã suy kiệt

Xã hội

Bị ung thư, thay vì tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, người bệnh lại nhịn ăn kéo dài và chỉ duy trì uống nước kiềm với hy vọng cải thiện bệnh tình.

Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã
Thời sự

Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã
6

Thời sự

Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã..., đây là một trong những quy định của UBND TP.Đà Nẵng về việc tang trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và định hướng đô thị hiện đại.

Phan Hiển khoe ảnh gia đình: '4 ngôi sao may mắn của tôi'
Văn hóa - Giải trí

Phan Hiển khoe ảnh gia đình: "4 ngôi sao may mắn của tôi"

Văn hóa - Giải trí

Phan Hiển luôn hạnh phúc và tự hào về Khánh Thi cùng 3 người con xinh xắn. Anh gọi vợ và các con là "4 ngôi sao may mắn" của mình.

Nguy cơ 'cào bằng' giá đất khi hệ số K được tái áp dụng
Nhà đất

Nguy cơ "cào bằng" giá đất khi hệ số K được tái áp dụng

Nhà đất

Khi hệ số K quay trở lại, việc xác định giá đất sẽ nhanh và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cơ chế này có thể không theo kịp biến động thị trường và tạo ra tình trạng định giá thiếu chính xác.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

2

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

3

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

4

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

5

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng