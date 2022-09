Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", theo khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự 2015 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ được cho là vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho Nhà nước. Ảnh: TTXVN.



Theo cáo buộc, quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp sân bay Điện Biên, ông Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo lập, ký phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 31 và đợt 66 với diện tích đất bị thu hồi của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Điện Biên.

Việc làm trên của ông Tuấn Anh được cho là vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho Nhà nước.

Liên quan vụ án, ngày 19/9, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các ông Phạm Trung Kiên (Phó trưởng Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ), Trần Xuân Mạnh và Bùi Mạnh Cường (2 công chức thuộc phòng này) về tội danh nêu trên.

Đối mặt khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ông Nguyễn Tuấn Anh bị khởi theo khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự 2015.

Khoản này quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Đây là khung hình phạt cao nhất của tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo luật sư Hòe, tội danh mà ông Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố xâm phạm đến chính sách và các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất trong việc thu hồi đất.

Tội phạm này còn ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào các chính sách, việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về thu hồi đất nói riêng, các chính sách quản lý kinh tế nói chung.

Vị luật sư cho biết, hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm các quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tội phạm này có cấu thành vật chất. Hậu quả thiệt hại là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm và hậu quả được xác định là thiệt hại về tài sản.

Thiệt hại về tài sản có thể là thiệt hại cho ngân sách Nhà nước do tăng chi phí bồi thường hoặc thiệt hại về tài sản của người sử dụng đất do việc phát sinh chi phí, thất thoát tài sản hay được bồi thường thấp hơn so với thực tế.

Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý và với nhiều mục đích khác nhau nhưng thông thườnglà vì động cơ vụ lợi.