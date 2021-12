Người dân Nga phần lớn coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến của NATO. Getty

Một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Levada của Moscow cho thấy, người Nga đổ lỗi cho sự leo thang của tình hình. 50% người được khảo sát tin rằng NATO phải chịu trách nhiệm, trong khi chỉ 16% đổ lỗi cho Ukraine và 3% chỉ tay vào khu vực Donbass bị chiến tranh tàn phá. 4% khác tin rằng Nga là thủ phạm. Nói một cách đơn giản, những người trong nước Nga coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến của NATO.



Ukraine không đáng trách?

Tại sao cứ 6 người Nga lại chỉ có 1 người đổ lỗi cho Kiev, khi các phương tiện truyền thông thường vẽ đây là trận chiến giữa hai quốc gia? Lập trường có vẻ phù hợp với thực tế Moscow đã tuyên bố rằng đàm phán với Ukraine không có ý nghĩa gì vì sự lãnh đạo của họ nằm dưới sự kiểm soát của Washington.

Một cuộc thăm dò từ Ukraine cho thấy 65% người Ukraine tin rằng đất nước của họ đang nằm dưới sự kiểm soát của nước ngoài và ở các khu vực phía đông và phía nam quan trọng của NATO, con số này lần lượt là 75% và 71%. Những con số này sẽ không làm bất cứ ai ngạc nhiên sau sự thật:

NATO đã hứa là thành viên của Ukraine khi chỉ có khoảng 20% người Ukraine nói rằng họ muốn gia nhập khối. Sau khi ủng hộ việc lật đổ tổng thống được bầu một cách dân chủ của Ukraine, các nước phương Tây sau đó đã ủng hộ 'hoạt động chống khủng bố' của Kiev chống lại chính người dân của họ, những người đấu tranh vì tính hợp pháp của cuộc đảo chính.

Kể từ đó, Mỹ đã ủng hộ việc đàn áp hà khắc các phe đối lập chính trị trong nước, bao gồm bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập chính, đóng cửa các phương tiện truyền thông của phe đối lập, tước quyền của hàng triệu cử tri, bắt giữ các cuộc biểu tình và sử dụng các cơ quan chống tham nhũng để thanh trừng phe đối lập. Mục tiêu biến Ukraine thành pháo đài chống lại Nga không tương thích với việc ủng hộ nền dân chủ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã giành chiến thắng vang dội với 73% số phiếu phổ thông vào năm 2019 trên nền tảng rằng ông sẽ đàm phán với Donbass và khôi phục quan hệ với Nga. Để xoa dịu những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu ở trong nước, cũng như ở Washington, Zelensky đã đảo ngược lời hứa tranh cử của mình và tỷ lệ tín nhiệm của ông đã sụp đổ.

Vào tháng 10/2021, một cuộc thăm dò từ Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho thấy tín nhiệm của ông Zelensky đã giảm xuống chỉ còn 24%. Khi Phó chánh văn phòng của Zelensky, Oleg Tatarov, phàn nàn về sự kiểm soát của nước ngoài đối với chính phủ, ông ta ngay lập tức bị đình chỉ và bị truy tố.

Mỹ đã miễn cưỡng thúc đẩy ủy nhiệm của Ukraine thực hiện Thỏa thuận Minsk đã được LHQ phê duyệt, và thay vào đó, Mỹ đưa vũ khí vào Ukraine và thường xuyên đe dọa sự mở rộng của NATO. Việc đưa Ukraine trở thành tiền tuyến chống lại Nga buộc Moscow phải đáp trả, điều này có nguy cơ xảy ra chiến tranh và sự tồn vong của Ukraine với tư cách là một nhà nước.

Sau đó, hầu hết người Nga dường như không đổ lỗi cho Ukraine.

Một cuộc chiến tranh của NATO?

Trong Chiến tranh Lạnh, NATO phục vụ mục đích kiềm chế Liên Xô bằng khả năng phòng thủ tập thể. Sau khi Hiệp ước Warsaw bị giải thể và Liên Xô sụp đổ, nhiều người mong đợi NATO cũng sẽ bị giải tán. Nó đã làm ngược lại bằng cách chuyển đổi từ một nguyên trạng thành một liên minh quân sự theo chủ nghĩa xét lại. Ngày 12/3/1999, NATO bắt đầu bành trướng và chưa đầy hai tuần sau đã xâm lược Nam Tư vi phạm luật pháp quốc tế. Như Henry Kissinger đã cảnh báo vào thời điểm đó, NATO không còn có thể tuyên bố là một liên minh phòng thủ và những lo ngại của Nga về chủ nghĩa xét lại của phương Tây ở châu Âu đã được khẳng định.

Nguyên tắc trung tâm của "an ninh không thể chia cắt", cho thấy rằng một bên không nên tăng cường an ninh của mình với chi phí của bên kia, đã là nguyên tắc chính của mọi thỏa thuận an ninh toàn châu Âu từ Hiệp định Helsinki năm 1975 đến Hiến chương Paris cho một Châu Âu Mới của năm 1990, đến việc thành lập OSCE vào năm 1994.

Lập luận cho rằng Nga không nên lo lắng vì sự mở rộng của NATO tương đương với việc mở rộng khu vực hòa bình và ổn định, điều này cũng sẽ có lợi cho an ninh của Nga. Với sự tiếp tay của ý thức hệ này, tất cả các hiệp định an ninh toàn châu Âu đã bị phá bỏ và an ninh toàn châu Âu có thể sụp đổ.

Sự mở rộng của NATO đồng nghĩa với việc đưa ra tối hậu thư cho Nga. Moscow có thể chấp nhận sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga như một "lực lượng vì lợi ích", hoặc phản đối sự bành trướng

và bị coi là một lực lượng phản dân chủ và phản văn minh cần phải được kiềm chế. Dù bằng cách nào, NATO sẽ mở rộng và các thỏa thuận an ninh liên châu Âu sẽ bị coi là không đáng kể.

Quan điểm cho rằng NATO không còn là một liên minh chống Nga dựa trên một logic kỳ lạ. Nga có thể chấp nhận rằng NATO đã chuyển mình thành một cộng đồng hòa bình với các giá trị, nếu không, NATO sẽ buộc phải quay trở lại nhiệm vụ trước đây là kiềm chế Nga. Điều không thể tránh khỏi bây giờ đã xảy ra. Những nỗ lực của Nga nhằm kiềm chế chủ nghĩa bành trướng của NATO được coi là hành động xâm lược của Nga, đòi hỏi NATO phải mở rộng thành viên và đẩy mạnh cơ sở hạ tầng quân sự của mình về phía biên giới Nga.

Đóng khung cuộc khủng hoảng Ukraine là sự xâm lược của Nga

Nga đã không yêu cầu Ukraine đảm bảo rằng họ sẽ không chấp nhận tư cách thành viên NATO, và thay vào đó, ngay từ đầu đã kêu gọi NATO không đề nghị tư cách thành viên. Điều này có vẻ như là một sự khác biệt nhỏ, nhưng kết hợp cả hai là trọng tâm của tuyên truyền của NATO trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đột nhiên, câu chuyện không còn là việc Nga yêu cầu NATO ngừng mở rộng liên minh quân sự chống Nga với ngân sách gấp 10 lần Nga - một yêu cầu tương thích với nguyên tắc "an ninh không thể chia cắt" của mọi hiệp định an ninh liên châu Âu. Thay vào đó, xung đột là về việc Nga ra lệnh cho nước láng giềng nhỏ hơn của mình những gì họ nên được phép làm. Với sự tiếp tay này, xung đột NATO-Nga trở thành xung đột Nga-Ukraine, và Nga đang bị cáo buộc là nước đang bắt nạt láng giềng

Đây rõ ràng là một câu chuyện thuận lợi khi NATO từ chỗ là nguồn gốc của sự bất ổn, trở thành một nhà cung cấp an ninh bên ngoài "hỗ trợ Ukraine". Tư cách thành viên NATO đột nhiên không phải là nguồn gốc của xung đột, nhưng là giải pháp.