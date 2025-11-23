Khuyến nông cơ sở là "cầu nối" với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển

Việt Nam hiện có 176 khu rừng đặc dụng, trong đó gồm 34 vườn quốc gia, 56 khu dự trữ thiên nhiên, 14 khu bảo tồn loài-sinh cảnh, 54 khu bảo vệ cảnh quan… với diện tích hơn 2,37 triệu ha. Đây là hệ thống có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các nguồn gene quý hiếm, duy trì cân bằng sinh thái.

Vùng đệm của các khu rừng đặc dụng và vườn quốc gia là nơi sinh sống của hàng triệu người dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Để bảo tồn rừng và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng người dân sống tại vùng đệm các khu rừng đặc dụng và vườn quốc gia, PV Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, các địa phương và các khu rừng đặc dụng, vườn quốc gia để triển khai hỗ trợ, phát triển các mô hình sinh kế tại vùng đệm các khu rừng đặc dụng, vườn quốc gia ra sao thưa ông?

- Tại các vùng đệm của các khu rừng đặc dụng và vườn quốc gia, luôn là nơi quy tụ của nhiều hệ sinh thái, hệ thực vật, động vật và nguồn gen vật nuôi, cây trồng rất phong phú với khoảng 10.000 loài trong đó có vài trăm loài cho gỗ, gần 3.000 loài cho lâm sản ngoài gỗ. Đây cũng là nơi cư trú, sinh sống lâu đời của các dân tộc thiểu số có bản sắc văn hóa rất đa dạng, nhiều kinh nghiệm, kiến thức lâu đời có giá trị về khai thác, sử dụng, bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương, các khu rừng đặc dụng, vườn quốc gia hướng dẫn, hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình khuyến nông giúp cho đồng bào phát triển sinh kế, trong đó, có các mô hình nông, lâm kết hợp, như chăn nuôi gà thả vườn, trồng dược liệu, nấm dưới tán rừng…

Ngoài ra, các mô hình phát triển sinh kế dựa vào tài nguyên rừng ở nhiều vườn quốc gia như: Ba Vì, Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Bạch Mã, Cát Tiên… đang mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, mô hình nông-lâm kết hợp bền vững cho thấy độ che phủ cây xanh được duy trì ổn định, lượng phát thải khí nhà kính giảm, thu nhập tăng từ 20 đến 40% so với sản xuất đơn thuần.

Mô hình nuôi ong tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) đang giúp người dân vùng đệm tăng thêm thu nhập. Ảnh: Tuấn Anh.

Mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng hiệu quả kinh tế và sinh thái rõ rệt khi thu nhập tăng trung bình từ 1,5 đến 3 lần so với trồng truyền thống. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng góp phần hình thành các cộng đồng đồng quản lý rừng gắn với du lịch, phù hợp với xu hướng quản lý rừng dựa vào cộng đồng hiện nay…

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn, tọa đàm và các mô hình trình diễn về lâm sản ngoài gỗ, có thể kể đến các mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm dược liệu (ba kích, kim tiền thảo, hà thủ ô, sa nhân tím, đinh lăng, khôi tí, đảng sâm, đương quy...) tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ), Hòa Bình (cũ), Sơn La, Gia Lai, Đắk Nông (cũ)..

Mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm thực phẩm (mắc ca, sơn tra, tre bát độ, quế,, trám ghép, giổi ăn hạt...) tại các tỉnh: Hòa Bình (cũ), Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Yên (cũ)...

Có thể khẳng định, các mô hình đã tạo ra hướng đi, sinh kế bền vững cho đồng bào sống ở vùng đệm các khu rừng đặc dụng và vườn quốc gia. Theo ông trong quá trình triển khai, còn những khó khăn, thách thức nào?

- Vùng đệm của các khu rừng đặc dụng và vườn quốc gia là nơi sinh sống của hàng triệu người dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sự kết nối giữa bảo tồn và phát triển sinh kế vẫn còn thiếu tính đồng bộ và bền vững. Nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế mới dừng ở quy mô nhỏ, thiếu liên kết chuỗi giá trị và chưa thật sự dựa vào lợi thế sinh thái-văn hóa của từng vùng…

Trong thời gian qua, dù đã triển khai các mô hình, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con. Tuy nhiên, việc tập hợp bà con chưa được đầy đủ, sống ở các khu vực xa xôi, phân tán; nhận thức về kỹ thuật, trình độ còn hạn chế, vì vậy tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật còn chậm.

Mô hình tại Tổ hợp tác hồi hữu cơ Bình Phúc, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Toàn Nguyễn

Các vấn đề liên quan đến thời tiết, khi hậu cũng bị ảnh hưởng, đôi khi bị nắng hạn, mưa lũ ảnh hưởng đến triển khai xây dựng các mô hình.

Bên cạnh đó, cơ chế quản lý còn chưa đồng bộ giữa bảo tồn, phát triển và giảm nghèo, dẫn đến sự chồng chéo trong quản lý vùng đệm.

Nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng còn hạn chế, nhất là khu vực xa trung tâm; năng lực tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường của các hộ còn yếu, sản phẩm từ rừng chủ yếu tiêu thụ ở quy mô nhỏ, thiếu chứng nhận bền vững.

Công tác giám sát hiệu quả mô hình sinh kế còn thiếu tiêu chí thống nhất về kinh tế, xã hội và môi trường.

Để giải quyết những khó khăn trên, theo ông cần tập trung thực hiện những giải pháp nào?

- Để bảo tồn rừng và sinh kế cộng đồng tại vùng đệm các vườn quốc gia, thời gian tới, các địa phương cần hoàn thiện khung chính sách về đồng quản lý, chia sẻ lợi ích và khuyến khích đầu tư vào sinh kế xanh, bảo tồn thiên nhiên và kinh tế tuần hoàn trong vùng đệm.

Các địa phương, các khu vừng đặc dụng và vườn quốc gia cần tăng cường mức hỗ trợ, giao đất, giao rừng để bà con phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

Xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế dựa vào hệ sinh thái, trong đó cộng đồng là chủ thể quản lý và hưởng lợi từ rừng, hướng đến chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm đặc hữu như: Dược liệu, du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP gắn với rừng.

Mặt khác cần tăng cường vai trò của khoa học và hợp tác liên ngành, đặc biệt là nghiên cứu-chuyển giao công nghệ sinh thái, mô hình tín chỉ carbon rừng và hệ thống giám sát sinh kế-môi trường; phát triển mạng lưới hợp tác giữa các vườn quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, nhằm kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đệm, đồng thời huy động nguồn lực tài chính tư nhân cho bảo tồn.

Đẩy mạnh giáo dục, truyền thông và nâng cao năng lực cộng đồng, để người dân thực sự trở thành “người bảo vệ rừng” và là đối tác của cơ quan quản lý trong bảo tồn lâu dài…

Về phía Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vận động, tập huấn để người dân thay đổi tư duy, tiếp cận theo hướng thị trường; tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, từ đó gia tăng thu nhập.

Hướng dẫn người dân kết hợp trồng rừng với chăn nuôi, trong đó, có một số đối tượng nuôi mang lại thu nhập cao, thị trường đang có nhu cầu lớn như: nuôi trâu, bò, dúi, cầy hương, nhím, don...

Trước đây và bây giờ vai trò của hệ thống khuyến nông cơ sở rất quan trọng. Bởi vì, chính cán bộ khuyến nông cơ sở, thôn bản, cộng tác viên là người hiểu rõ nhất từng mảnh vườn, thửa ruộng, vườn rừng của bà con. Hiểu rõ cây trồng, vật nuôi nào có ưu thế, tập quán, văn hóa... từ đó tổ chức sản xuất hiệu quả. Thời gian tới, cần phải nâng cao năng lực cán bộ khuyến nông ở cơ sở. Cán bộ khuyến nông cơ sở không chỉ có vai trò chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật mà còn phải là người trực tiếp kết nối với doanh nghiệp, nhà khoa học, qua đó, kết nối với thị trường, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con, HTX.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!